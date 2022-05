Det har været et af de største krimimysterier i nyere tid, men inden for de sidste par år er der kommet skred i tingene i Madeleine McCann-sagen.

Den tyske pædofil Christian Brueckner er nemlig blevet sigtet i sagen, og nu er der nyt om den mistænkes færden efter den lille piges forsvinden.

Ifølge Mirror brugte Christian Brueckner nemlig mere end 50.000 kroner på en ansigtsoperation fire måneder efter, Madeleine McCann forsvandt.

Angiveligt skulle tyskeren nemlig i 2007 have været indebærer af et sæt særdeles store fortænder, der var nemme at genkende.

Christian Brueckner er mistænkt for at have kidnappet Madeleine McCann. (Arkivfoto) Vis mere Christian Brueckner er mistænkt for at have kidnappet Madeleine McCann. (Arkivfoto)

Et par fortænder, som et vidne til politiet endda pointerede for at beskrive en mistænkelig mand ved forsvindingsnatten.

Men hjemme i München besøgte Brueckner en privatklinik og fik lavet en operation, således at tænderne ikke længere var så fremtrædende.

Det er ikke klart, om operationen blev foretaget for at forhindre en eventuel anholdelse.

Christian Brueckner blev en del af McCann-sagen i juni 2020, da det tyske politi undersøgte Brueckner i forbindelse med den lille piges forsvinden. Han er dømt for at have begået overgreb mod børn.

Han har boet på Algarve-kysten i Portugal, hvorfra Madeleine forsvandt. Hans portugisiske mobiltelefon modtog ligeledes et opkald på 30 minutter, en time før Madeleine McCann forsvandt.

Madeleine McCann forsvandt i maj 2007. En tysk mand er mistænkt for at have slået hende ihjel. (Arkivfoto) Foto: HANDOUT Vis mere Madeleine McCann forsvandt i maj 2007. En tysk mand er mistænkt for at have slået hende ihjel. (Arkivfoto) Foto: HANDOUT

Christian Brueckner er i øjeblikket fængslet i Tyskland for narkohandel.

Siden 2007, hvor Madeleine McCann forsvandt, er der blevet brugt enorme summer på efterforskningen. Siden mistanken mod tyskeren har politiet efterforsket sagen som en drabssag.

Hendes forældre, Kate og Gerry McCann, har aldrig opgivet håbet om at få deres datter hjem i live.