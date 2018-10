Forhandlinger om en mulig våbenhvile mellem Israel og Hamas vanskeliggøres af fredagens eskalerede angreb.

Gaza City. Nye angreb mellem Gazastriben og Israel bringer forhandlinger om en mulig våbenhvile mellem parterne i fare.

Ifølge den israelske hær er mindst 14 raketter blevet affyret fra Gaza mod Israel sent fredag aften.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Mindst 14 raketter blev affyret fra Gaza mod israelske civile, skriver Jonathan Conricus, der er talsmand for militæret, på Twitter.

- Missilskjoldet har indtil videre nedskudt ti raketter og reddet mange liv.

Som modsvar har Israel sendt kampfly og helikoptere mod Gazastriben, som har "ramt terrormål i Gazastriben", skriver militæret i en pressemeddelelse.

Ifølge nyhedsbureauet AP er adskillige mål i Gaza blevet ramt af luftangreb.

Der er tale om de største angreb mellem Israel og Gazastriben i månedsvis. Fredagens eskalering risikerer at spolere forhandlinger om en våbenhvile, skriver AFP.

Optrapningen sker, efter at fem palæstinensere mellem 22 og 27 år fredag er blevet dræbt ved grænsen.

I en sjælden pressemeddelelse fra Hamas, der kontrollerer Gazastriben, tager den militante gruppe ansvaret for fredagens raketangreb mod Israel. Det skriver AP.

Hamas har altid udvist tilbageholdenhed, men "kan ikke længere undlade at reagere på de fortsatte drab på uskyldige og blodsudgydelserne begået af den israelske besættelsesmagt", står der i meddelelsen.

Der har i mange måneder været uroligheder ved grænsen hver fredag, men de seneste to fredage blev ingen personer dræbt.

Tusindvis af palæstinensere har løbende demonstreret ved at kaste sten og brandbomber mod israelske soldater. Militæret har svaret igen med tåregas og sommetider ved at skyde med skarpt.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er over 200 palæstinensere blevet dræbt siden 30. marts.

Hamas har nedtonet protester i de seneste to uger, hvor Egypten har optrappet en diplomatisk offensiv for at få stoppet de voldelige sammenstød og indført en våbenhvile.

Hamas ønsker at få ophævet en israelsk-egyptisk blokade, som har været i kraft over for Gaza, siden Hamas tog magten i området i 2007.

/ritzau/