Voldsomme videoer af et angreb på Ukraines andenstørste by, Kharkiv, florerer tirsdag aften på Twitter.

Blandt andet har Ukraines viceudenrigsminister, Emine Dzheppar, delt en video på Twitter, som viser et voldsomt angreb i Kharkiv.

Videoen viser umiddelbart en række højlydte eksplosioner i byen.



'Russerne bomber Kharkiv i Ukraine nu. Rusland må stoppes og straffes', skriver ministeren.

Russians shelling Ukrainian #Kharkiv now. #Russia must be stopped and punished!#StandWithUkraine#StopRussianAgression pic.twitter.com/5XqnC62LB0 — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 1, 2022



Ægtheden af videoen er endnu ikke bekræftet, men på de sociale medier deles der flere videoer af voldsomme eksplosioner, der efter sigende også skulle stamme fra Kharkiv.

Tidligere på dagen blev en bygning, der tilhører de regionale myndigheder i Kharkiv, ramt af russiske missiler, ligesom et militærangreb få timer efter ramte et lejlighedskompleks nær et hospital.

Også landets hovedstad er tirsdag blevet ramt af russiske missiler, hvor det 385 meter høje TV-tårn blev bombet.

Ifølge det ukrainske nyhedsbureau Interfax er fem mennesker blevet dræbt, ligesom yderligere fem er såret.

Angrebet kom efter, at det russiske forsvarsministerium havde varslet angreb mod specifikke mål i Kiev. Her var meldingen, at man specifikt ville gå efter at ramme dele af den ukrainske sikkerhedstjeneste, samt en efterretningsenhed.