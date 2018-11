Gåden om, hvor liget af den 59-årige journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi - som 2. oktober blev brutalt myrdet på det saudiske konsulat i Istanbul - er, kan være tæt på at være løst. For ifølge en repræsentant for det tyrkiske regeringsparti findes det slet ikke længere. Det er opløst. I syre.

»Vi vidste, at Khashoggis krop blev parteret. Men nu indser vi, at de ikke alene skar kroppen i stykker, de opløste den også i syre,« siger repræsentanten Yasin Aktay og fortsætter:

»Den eneste grund til, at de parterede kroppen netop, at det ville gøre det væsentlig nemmere at opløse den, hvis den var i mindre dele. Det var planen, at der slet ikke skulle være nogen spor tilbage,« lyder hans udtalelse til det tyrkiske dagblad Hurriyet Daily News.

I en måned har den bizarre sag om drabet på Khashoggi trukket overskifter i hele verden. Ikke mindst på grund af de tætte bånd, som den saudiske dødspatrulje - der stod bag det - har til landets kronprins.

Den dræbte systemkritiker og journalist Jamal Khashoggi.

Og selv om Saudi-Arabien officielt har samarbejdet med det tyrkiske efterforskningshold for at klarlægge, præcis hvad der skete den 2. oktober efter, at Jamal Khashoggi ankom til konsultatet, har de igen og igen nægtet at svare på det vigtige spørgsmål om, hvor liget befandt sig.

Eneste forklaring har foreløbig været, at liget blev rullet ind i et tæppe og overdraget til lokale fiksere, som skulle skaffe sig af med det.

Men de nye oplysninger fra tyrkisk side tyder altså på noget helt andet.

Også Washington Post - som den dræbte journalist skrev for - har fra en anonym kilde i det tyrkiske regeringsparti fået bekræftet, at hændelsesforløbet ifølge en ny rapport netop var som angivet ovenfor.

Der var ikke brug for at at begrave Khashoggis lig, Kilde til Washington Post om det opløst lig

Og at der er fundet biologisk bevismateriale i konsulatets have, som understøtter hændelsesforløbet.

»Der var ikke brug for at at begrave Khashoggis lig,« som kilden siger til Washington Post.

De endelige beviser på, at den saudiske kronprins rent faktisk stod bag drabet, er endnu ikke er gravet frem.

Men det taler ikke til hans fordel, at det nu også er kommet frem, at han tidligt i forløbet forsøgte at overbevise præsident Trumps nærmeste medarbejdere om, at Jamal Khashoggi var en 'farlig islamist'.

I en kronik i Washington Post har Jamal Khashoggis kæreste - kvinden, der var årsagen til, at han var nødt til at aflægge besøg på konsulatet - efterlyst svar på de mange ubesvarede spørgsmål. Ikke mindst hvorfor.

»Hvilken forbrydelse havde han begået, siden de handlede, som de gjorde? Hvorfor blev han myrdet så brutalt? Der findes ingen forklaring på dette had.«