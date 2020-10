Hvad skal du med fjender, når du har den slags venner?

Tanken melder sig uvægerligt efterhånden som historien om de hemmelige aflytninger, som Melania Trumps tidligere veninde og medarbejder, Stephanie Winston Wolkoff, har lavet med førstedamen, udvikler sig.

Wolkoff var gennem flere år tæt på Trump-parret. Hun var med til at planlægge Donald Trumps indsættelse, og siden blev hun ansat som en af Melania Trumps mest betroede medarbejdere.

Men for nogle år siden endte venskabet i en stor konflikt, da Wolkoff følte, hun blev gjort til syndebuk, da det viste sig, at der var rod i finansieringen af indsættelsen.

Hemmelige optagelser med Melania Trump er blevet offentliggjort. (Arkivfoto) Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Hemmelige optagelser med Melania Trump er blevet offentliggjort. (Arkivfoto) Foto: KEVIN LAMARQUE

Siden har Wolkoff svaret igen, først med en afslørende bog om præsidentfruen, 'Melania and Me', og nu seneste ved at lække hemmelige lydoptagelser, som hun optog i smug i sin sidste tid i Det Hvide Hus.

Først var der historien om, at Melania Trump i virkeligheden var godt og grundig træt af at skulle pynte Det Hvide Hus op til jul. Ikke mindst fordi hun følte, at hun fik kritik, uanset hvad hun gjorde.

Så blev det afsløret, hvordan hun følte sig gjort ansvarlig for sin mands immigrationspolitik.

Og endelig kom den celebre sag om pornostjernen Stormy Daniels, som førstedamen kaldte »en pornoluder«.

Stephanie Winston Wolkoff arbejdede for Trump-parret i flere år. Her ses hun i Trump Tower tilbage i 2016. (Arkivfoto) Foto: Kena Betancur Vis mere Stephanie Winston Wolkoff arbejdede for Trump-parret i flere år. Her ses hun i Trump Tower tilbage i 2016. (Arkivfoto) Foto: Kena Betancur

I denne uge er det så optagelser af, hvordan Melania Trump omtaler Beyoncé på forsiden af Vogue, der skaber overskrifter.

Denne gang er det tv-stationen NBCNews, der breaker historien.

Historien er interessant, fordi Melania Trump ikke selv har været på forsiden af bladet, siden hendes mand satte sig i Det Ovale Værelse. Til sammenligning optrådte Michelle Obama som covermodel på samme blad tre gange i sin tid som førstedame.

Sangerinden Beyoncé skrev historie, da hun i september 2018 optrådte på forsiden af det ikoniske modemagasin.

Beyoncé fotograferet til Grammy uddelingen for nogle år siden. (Arkivfoto) Foto: ROBYN BECK Vis mere Beyoncé fotograferet til Grammy uddelingen for nogle år siden. (Arkivfoto) Foto: ROBYN BECK

Det var nemlig første gang, at en sort fotograf fik lov at 'skyde' bladets coverstjerne.

Septemberudgaven af bladet er traditionelt årets største.

Men ikke alle var lige begejstrede for det valg. Melania Trump var nærmest i chok over nyheden, fremgår det af optagelserne.

»Anna gav Vogue-forsiden på septemberudgaven - helt og aldeles, fuldstændig og alting til Beyoncé,« udbrød fru Trump, som selv er tidligere model, med henvisning til redaktør Anna Wintour, som gav sangerinden frie hænder i forhold til fotoopgaven.

Donald og Melania Trump. (Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN Vis mere Donald og Melania Trump. (Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN

»Hun hyrede en sort fotograf. Og det er den første sorte fotograf nogensinde, der har lavet en forside på Vogue.«

Melania selv var på forsiden af Vogue i marts 2005, hvor hun blev fotograferet i sin brudekjole.

På et tidspunkt betroede hun dog Winston Wolkoff, at hun havde opgivet håbet om at komme på bladets forside igen.

»Det ville de aldrig gøre,« siger hun et sted på de mere end seks timers lange optagelser.

Det var den dengang 23-årige Tyler Mitchell, der tog billederne af Beyoncé. Han blev dermed den første sorte mand, der lavede magasinets forside i dets 123-årige historie.

Melania Trumps talsperson kommer med dette skudsmål mod Stephanie Winston Wolkoff til NCB News som en kommentar til de hemmelige optagelser:

»Hendes narcissisme kender ingen grænser, denne kvinde er en bedrager. Disse lydbidder er vrøvl, som er håndplukket ud af en sammenhæng. Hun burde skamme sig over dette forsøg på et karaktermord, og det samme burde NBC for at dække den form for sladder,« udtaler Stephanie Grisham.