Levede de lokale østrigske myndigheder op til deres ansvar i forbindelse med coronasmitte-udbruddet i det populære østrigske skisportssted Ischgl?

Flere nye afsløringer peger på, at svaret på det spørgsmål er nej.

I stedet for at lukke ned, så snart der var mistanke om, at flere personer i området var smittet, tyder det på, at turistbranchens lokale topper gjorde, hvad de kunne for at forlænge skisæsonen for at tjene penge. Det skriver DR.



Allerede den 5. marts erklærede de islandske myndigheder det østrigske skiparadis for et risikoområde, fordi 14 islændinge blev bekræftet smittet med covid-19, efter at være hjemvendt fra en skiferie i området.

En bartender på den velbesøgte afterski-bar Kitzloch i Ischgl regnes for at være Østrigs 'patient nul'. Foto: JAKOB GRUBER

Samme dag afviste sundhedsmyndighederne i Tyrol dog, at de hjemvendte islændinge kunne være blevet smittet i Ischgl.

Den 7. marts sendte de østrigske sundhedsmyndigheder alligevel læger til det populære skisportssted for at teste for coronavirus.

Dog fik de kun lov til at teste personer, som allerede var blevet udvalgt. Det fortæller en af lægerne til den østrigske avis Kronen Zeitung.

»Mine kolleger og jeg følte imidlertid, at coronavirus allerede var nået til Østrig. Derfor var vi enige om, at det ville være nødvendigt at teste langt flere end bare nogle turister fra Italien og de islandske turisters rengøringsdame.«

Først fem dage efter, de Islandske myndigheder advarede om, at flere at deres statsborgere var blevet smittet under en skiferie i Ischgl blev skisportsstedet lukket ned. Foto: JAKOB GRUBER

Det viste sig at være en god idé. Ifølge den østrigske avis blev det nemlig en af lægernes spontane tests, der afslørede, at Østrigs 'patient nul' var en bartender fra den velbesøgte afterski-bar Kitzloch i Ischgl.

»På det tidspunkt burde man allerede have lukket Ischgl ned, det er vi alle enige om. Fra vores synspunkt blev situationen klart undervurderet, og reaktionen kom for sent,« siger den anonymiserede læge.

Alligevel bragte sundhedsmyndighederne i Tyrol den 8. marts en pressemeddelelse, hvori sundhedsdirektør Frans Katzgraber ligefrem beroligede med, at der »fra et medicinsk synspunkt ikke er stor sandsynlighed for, at der vil være en smitsomhed i Tyrol.«



Derfor fortsatte skisæsonen som normalt i Ischgl. Først den 10. marts lukkede myndighederne Kitzloch ned. Først dagen efter lukkede alle barer, og endnu en dag gik der, før skisæsonen blev afbrudt, og Ischgl blev lukket ned.

Foto taget inde fra baren Kitzloch viser, hvordan de besøgende står som sild i en tønde, og virussen dermed nærmest uhindret kan springe fra krop til krop.

Meget tyder på, at store spillere i turistbranchen i Tyrol har haft indflydelse på, at det tog myndighederne så længe at lukke det populære skisportssted ned. Eller i hvert fald at de forsøgte at underspille situationen.

Det afslører to SMS'er, som Franz Hörl, Chefen for erhvervsforbundet i Tyrol, sendte til ejeren af afterskibaren Kitzloch den. 9. marts.

'Kære Peter. Ring venligst tilbage til mig, eller luk din bar ned. Ellers bliver du skyld i, at sæsonen i Ischgl og eventuelt hele Tyrol slutter,' skriver Franz Hörl i den første besked.

I den næste skriver han blandt andet: 'Hele landet holder øje med din bar. Hvis et kamera dokumenterer, hvor meget der er gang i den, fremstår vi tyrolere som en hottentot-stat og ryger på tyskernes liste. Ischgl og Tyrols omdømme kommer til at tage umådelig stor skade.'