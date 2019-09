De to drabsmistænkte teenagere, der i begyndelsen af august blev fundet døde efter to ugers menneskejagt i Canada, tilstod at have begået de mord, de var mistænkt for.

Tilståelsen fandt sted på en video, som de canadiske myndigheder netop har fortalt om til offentligheden.

19-årige Kam McLeod og 18-årige Bryer Schmegelsky har optaget tilståelsen med et digitalkamera fordelt over seks små videoer.

De fortæller dog ikke noget om på optagelserne, hvad deres motiv skulle have været, og de viser heller ikke tegn på at skulle have fortrudt deres handlinger. Det skriver Reuters.

To canadiske teenagere er mistænkt for tre mord i Canada. Foto: HANDOUT Vis mere To canadiske teenagere er mistænkt for tre mord i Canada. Foto: HANDOUT

Videoerne vil ikke blive offentliggjort, da myndighederne frygter, at det vil inspirere andre til at foretage noget lignende.

De to mænd blev meldt savnet den 19. juli. Her blev deres bil fundet udbrændt i den vestlige provins British Columbia.

Sagen tog en uventet drejning, da canadisk politi få dage senere oplyste, at de blev betragtet som mistænkte i drabene på en 24-årig amerikansk kvinde og hendes kæreste, en 23-årig mand fra Australien.

Kort tid efter blev de desuden sigtet for drab på en 64-årig universitetslærer.

Her ses australske Lucas Fowler med sin amerikanske kæreste, Chynna Deese, som blev fundet dræbt nær en øde vej i det nordlige Canada den 15. juli. Foto: FAMILY HANDOUT Vis mere Her ses australske Lucas Fowler med sin amerikanske kæreste, Chynna Deese, som blev fundet dræbt nær en øde vej i det nordlige Canada den 15. juli. Foto: FAMILY HANDOUT

Hans lig blev fundet to kilometer væk fra den udbrændte bil.

De to teenagere blev under menneskejagten betragtet som farlige.

Luftvåbnet blev indsat i jagten på McLeod og Schmegelsky samt droner, hunde og pansrede køretøjer.

Mændene blev fundet døde efter to uger. De havde begået selvmord med et skydevåben, konkluderede retsmedicinere.