Nye funktioner og ændringer er på vej til Googles hovedprodukt; søgemaskinen.

Hvis du går og krummer tæer over et gammelt digitalt spor, du har sat, men ikke ved, hvordan du får fjernet fra verdens mest bruge søgemaskine, så er der hjælp på vej.

Google oplyser, at man fremadrettet vil give brugerne bedre mulighed for overblik og kontrol over, hvilke resultater og informationer, der ligger tilgængelige om dem.

Sidste år lancerede techgiganten tjenesten 'Results about you' (Resultater om dig red.) til de amerikanske brugere, og det er den, som nu får en overhaling med en mere simpel form og flere nye funktioner, skriver Google selv.

Det skal efter planen gøre det nemmere at få fjernet personlig information fra søgemaskinens resultater.

Brugere kan fremadrettet også blive underrettet, hvis der dukker ny personlig information op hos søgemaskinen.

De nye funktioner går i luften i USA i løbet af de kommende dage. Danske brugere må dog væbne sig med tålmodighed, for techgiganten melder ikke noget om, præcist hvornår de nye tiltag bliver tilgængelige i andre dele af verden, men oplyser dog, at det bliver 'snart'.

Det er ikke den eneste ændring, som amerikanerne kan se frem til.

Fremadrettet vil billeder af pornografisk eller voldelig karakter, som udgangspunkt være slørede.

Funktionen kan slås fra, men forældre eller skoler kan låse funktionen, så nettets yngste brugere ikke kan få adgang til det eksplicitte indhold.

Den sidste funktion i rækken skal ifølge Google gøre det nemmere at få fjernet intime billeder fra Google, selv hvis du tidligere har givet tilladelse til, at billederne blev offentliggjort.