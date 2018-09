Beslutningstagere fra hele verden er i disse dage samlet i New York til FN’s generalforsamling. Men det er en tre måneder gammel baby, der har stjålet opmærksomheden ved det årlige møde.

Den lille Neve, der er datter af New Zealands premierminister Jacinda Adern, er den første baby nogensinde, der har deltaget i mødet, hvor der også var kongelige og NGO’er til stede. Det skriver CNN.

Den 38-årige Jacinda Adern overtog embedet 17.oktober sidste år. Få dage før indsættelsen fandt hun ud af, at hun var gravid, og i juni i år fødte hun så datteren Neve Te Aroha Ardern Gayford.

Det er første gang i landets historie, at en regerende premierminister får et barn. Desuden er Ardern både den yngste premierminister, landet har haft siden 1856, og den første til at tage barsel under embedsperioden.

Den nybagte mor har været på barsel i bare seks uger. Hun fortæller til CNN, at babyen er med på arbejde af ’praktiske årsager’. Hun prioriterer nemlig at amme sit barn.

Babyen blev passet af hendes ægtemand, mens moderen holdt tale til forsamlingen.

Lille Neve fik også sit eget adgangskort, som en tv-vært tog et billede af og lagde på Twitter.

»Jeg ville ønske, jeg kunne have set overraskelsen i den japanske delegations øjne, da de gik ind i et mødelokale midt i et bleskift,« skrev tv-værten på Twitter.

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX — Clarke Gayford (@NZClarke) 24. september 2018

Den arbejdende mor får i det hele taget mange roser med på vejen.

Blandt andet sagde talsmand for FN, Stephane Dujarric, til Reuters, at ingen er bedre kvalificeret til at repræsentere sit land end en arbejdende mor.

New Zealand er foregangsland, når det gælder ligestilling mellem mænd og kvinder.

Landet var for eksempel det første i verden, der valgte at give kvinder stemmeret. Det skete i 1893, som er 22 år før, danske kvinder fik samme mulighed.