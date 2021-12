Onsdag eftermiddag udspillede der sig et sandt drama på hospitalet i den svenske by Uppsala nord for Stockholm.

Det skriver den svenske avis Expressen.

En 35-årig mand kidnappede angiveligt sit nyfødte barn fra fødselsafdelingen på hospitalet.

»Barnet var nogle dage gammelt. Han (faderen, red.) mistænkes for kidnapning,« siger Sussanne Sjögren fra det lokale politi til avisen.

Endnu er det småt med oplysningerne i sagen.

Men det fremgår, at den 35-årige far til barnet er blevet pågrebet af politiet, efter de blev tilkaldt til fødselsafdelingen på Akademiska sygehuset i Uppsala.

Det skete, da personalet på stedet valgte at slå alarm.

»Personalet ringede til os og fortalte, at en person var ved at tage sit barn derfra og forlade sygehuset. Manden kom med trusler mod personalet, som ikke turde gribe ind,« siger Susanne Sjögren.

Endnu står det ikke klart, hvorfor manden ville forlade sygehuset med sit nyfødte barn.

