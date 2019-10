Det spidser tilsyneladende til for USA's præsident, Donald Trump.

Endnu en whistleblower har således angiveligt viden om en omstridt telefonsamtale, der i juli fandt sted mellem Donald Trump og Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Det skriver ABC News på baggrund af oplysninger fra advokaten Mark Zaid.

Samtalen har udløst forsøg på at få stillet Trump for en rigsret.

I samtalen skulle han have lagt pres på Ukraines leder for at grave snavs frem om demokraten Joe Biden og dennes søn Hunter Biden.

Advokat Mark Zaid repræsenterer begge whistleblowere, skriver ABC News. Overfor nyhedsbureauet AFP fortæller han dog, at han repræsenterer "adskillige whistleblowere" i sagen.

Den opsigtsvækkende sag blev udløst af en whistleblower i USA's efterretningstjeneste, og nu har endnu en whistleblower altså bidraget med oplysninger om sagen.

Sidstnævnte har formidlet sine oplysninger til Michael Atkinson, der er generalinspektør for de amerikanske efterretningstjenester.

Også den nytilkomne whistleblower er - ligesom den første - ansat i efterretningstjenesten, skriver ABC News.

/ritzau/