En voldsom brand er brudt ud i den Beirut, Libanon.

Det viser billeder fra stedet.

Her kan man se en enorm flamme skyde op fra det område, som på det nærmeste blev jævnet med jorden i sidste måneds gigantiske eksplosion.

En anden video lidt tættere på branden viser, hvordan de voldsomme flammer er brudt ud.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D — Conflict News (@Conflicts) September 10, 2020

Umiddelbart ser det ud til, at flammerne og røgen derfra kan ses i store dele af det vestlige Beirut.

Endnu står det ikke klart, hvad der har fået branden til at bryde ud.

Umiddelbart er det berørte området allerede rømmet efter eksplosionen, som rystede byen i sidste måned.

Her blev en stor del af Beiruts havn udryddet, da omkring 2700 ton ammoniumnitrat gik af.

عاجل #لبنان : الحريق هو في العنابر والمخازن المتضررة في المرفأ. #بيروت #Breaking #Lebanon. pic.twitter.com/qYJymUjvz5 — D® Phil (@philabouzeid) September 10, 2020

Siden har storbyen kæmpet med efterveerne fra eksplosionen, da hundredvis omkom og tusindvis blev såret.

Skaderne løb op i millioner af dollar. Mens oprydningen fortsat er i gang flere uger efter.

B.T. følger sagen.