En ny variant af coronavirussen er dukket op i den såkaldte 'anden bølge', der for tiden skyller ind over Sydafrika.

Den nye variant har vist sig at sprede sig hurtigere, end den 'normale' coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet NTB ifølge VG.

De seneste to uger er antallet af nye smittetilfælde i landet mere end fordoblet, og antallet af døde er steget næsten lige så hurtigt.

Rekordmange – 8.500 personer – ligger indlagt med covid-19 på hospitalerne, hvilket er flere end der gjorde, da det toppede i august.

Det var fredag, at landets sundhedsminister fortalte, at man havde opdaget den nye virusvariant. Det skete få dage efter, at man i Storbritannien også opdagede en ny virusstamme.

De to varianter er dog ikke den samme.

Den mutation, der ses i Storbritannien, kaldes 'N501Y', mens den variation, der er set i Sydafrika, indtil videre kaldes '501.V2 Variant'.

»De beviser, der er blevet indsamlet, indikerer kraftigt, at den nuværende anden bølge, som vi oplever, bliver drevet af denne nye variant,« fortalte Sydafrikas sundhedsminister, Zweli Mkhize, fredag ifølge Reuters.

Til nyhedsbureauet AP forklarer virologer, at det på nuværende tidspunkt ikke er til at sige, om de nye virusvarianter bør forårsage bekymring, men de forklarer, at det ikke er unormalt, at virus naturligt udvikler sig, efterhånden som den bevæger sig gennem befolkningen.

Videre formodes det også, at de coronavacciner, der er blevet udviklet, vil kunne virke ved de nye varianter.