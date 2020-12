En muteret og mere smitsom variant af coronavirus spreder sig eksplosivt i Sydafrika. 30 procent af alle corona-test i landet er positive. Man har passeret en million smittede, og det frygtes, at den nye smitsomme variant kan sprede sig til resten af Afrika – den er allerede fundet i Europa

Covid-19-krisen i det sydlige Afrika vokser, og mandag aften talte Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, til nationen på tv.

»Næsten 27.000 sydafrikanere er nu døde af sygdommen, og antallet af nye smittede stiger til et niveau uden fortilfælde. Mere end 50.000 tilfælde er indrapporteret siden juleaften,« sagde præsident Ramaphosa, der kræver disciplin af sine landsmænd.

I virkeligheden forventes antallet af døde at være langt højere. Måske mere end 50.000. B.T. har talt med Danmarks ambassadør i Sydafrika, Tobias Elling Rehfeld, der befinder sig i Pretoria.

»Den nye nedlukning betyder, at der er udgangsforbud fra klokken 21 til klokken 6. Alle strande og offentlige parker er lukkede. Restauranterne skal også lukke tidligt, og der er forbud mod salg af alkohol,« siger Tobias Elling Rehfeld.

Som en steppebrand

Sydafrika var i foråret et af de lande i verden, der lukkede hårdest ned under første bølge. Dengang undgik man udbredt smitte. Det nye muterede virus spreder sig lige nu i landet som en steppebrand på samme måde som i England. Men den afrikanske mutation er dog en anden.

»Den har nogle af de samme karakteristika som den, vi ser i England. Det, man frygter hernede, er især den øgede smitte, fordi den nye mutation muligvis er 40-70 procent mere smitsom. Derudover er der en bekymring for, om den nye variant kan påvirke vaccinationsprocessen. Det er noget, man er ved at undersøge lige nu,« siger ambassadør Rehfeld til B.T.

En sydafrikansk virolog, Richard Lessels, har udtalt, at det er bekymrende, at virus måske kan smitte tidligere covid-19-smittede igen, mens Storbritanniens sundhedsminister, Matt Hancock, ved et pressemøde forklarede, hvorfor Storbritannien nu er et af flere europæiske lande, som har indført indrejseforbud fra Sydafrika:

»Den nye variant er stærkt foruroligende, fordi den har muteret yderligere, og fordi den ser ud til at være endnu mere smitsom end den engelske mutation,« sagde Hancock sidste uge.

30 procent af alle testede er positive

Sydafrika har passeret en million smittede. Flere steder advarer sundhedsvæsenet om, at man er ved at nå den maksimale kapacitet på hospitalerne, og det frygtes, at den eksplosive smittestigning ikke har toppet endnu. Lige nu er positivprocenten af alle testede hele 30 procent.

Til sammenligning er positivprocenten i Danmark omkring 3 procent. Der foretages langt færre test i Sydafrika og for den sags skyld i resten af Afrika, end der gør i Europa, og derfor kan antallet af smittede være endnu højere.

»Man regner med, at der er et betydeligt mørketal, og der er selvfølgelig bekymring over udviklingen hernede. Derfor vælger man også endnu en nedlukning. Men nedlukninger koster, og de afrikanske lande har endnu mindre råd til at lukke ned, end vi har i Vesten. Man regner med, at Sydafrikas nedlukning i foråret skar otte-ni procent af økonomien. Og turismen, som betyder meget for økonomien hernede, er meget hårdt ramt,« siger Tobias Elling Rehfeld.

Afrika slap for katastrofen i første omgang

Det afrikanske kontinent undgik under forårets første bølge den sundhedskatastrofe, som nogle eksperter forudså. Måske fordi gennemsnitsalderen på det afrikanske kontinent er 19,7 år, mens den i Europa er 42,5 år. Alligevel er der grund til bekymring for, hvilken skade anden bølge med en mere smitsom virus vil kunne udøve.

»Der er stor forskel på rig og fattig hernede. Flertallet er ikke dækket af et sundhedssystem på samme måde, som vi kender det i Danmark, og det er faktisk endnu værre i andre afrikanske lande. Det gør det særlig svært at beskytte og behandle de fattigste, og det samme gælder med vacciner. Der er i den grad behov for, at vi i den vestlige verden hjælper vores venner i Afrika med vaccinationsprocessen, Ellers kan det blive meget svært at få bugt med covid-19 hernede,« fortæller Danmarks ambassadør fra ambassaden i Pretoria.

Foruden Storbritannien har bl.a. Tyskland lukket for fly fra Sydafrika, mens myndighederne har fundet et tilfælde af den sydafrikanske covid-19-variant i Finland. I Storbritannien har man også fundet to tilfælde.