Flere forskere har ladet deres opmærksomhed rette mod kameler i forsøget på at stoppe en ny coronapandemi.

Man frygter, at varianten MERS, der er ti gange mere dødelig end covid-19, vandrer fra nordkenyanske kameler til mennesker, skriver BBC.

Og det er ikke let at tage prøver fra de store dyr. De sparker, tisser og spytter efter forskerne, der derved udsætter sig selv for en stor smittefare.

Håbet er at standse en ny pandemi.

Kameler brugers blandt andet som malkedyr, og er derfor ofte i nærkontakt med mennesker. Foto: TONY KARUMBA Vis mere Kameler brugers blandt andet som malkedyr, og er derfor ofte i nærkontakt med mennesker. Foto: TONY KARUMBA

»Vi ved ikke, hvordan resultatet bliver, hvis MERS rammer mennesker. Så det er bedre, hvis vi kan forebygge i stedet for at skulle behandle,« siger Millicent Minayo fra Washington State University, der deltager i forskningen.

I en artikel fra mediet Ecohealth Alliance kan man læse, at forskere mener, at op mod 70 procent af de nye pandemier, der opstår, kommer fra dyr. Man har indtil videre identificeret 1200 dyrebårne sygdomme.

Kameler bliver ofte brugt til både transport, malkedyr og slagtedyr i store dele af både Afrika og Asien. Det øger risikoen for, at den nye virus kommer i kontakt med mennesker.

Man har heldigvis ikke fundet MERS hos mennesker endnu.