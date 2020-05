Billederne af den hvide politibetjent Derek Chauvin, som sidder med sit knæ på afroamerikaneren George Floyds hals under en anholdelse, er gået verden rundt.

Nu er der kommet en ny video frem af anholdelsen med nye detaljer om den brutale anholdelse, som førte til Floyds død.

I alt var der fire betjente til stede, da Floyd mandag blev anholdt for angiveligt at have betalt med en falsk 20-dollar-seddel i den amerikanske storby Minneapolis. De er alle blevet fyret, mens Derek Chauvin er sigtet for drab og uagtsomt manddrab.

Men en ny video viser, at Chauvin ikke var den eneste betjent, der brutalt holdt Floyd nede.

Videoen, som blandt andre CNN og NBC News beskriver, er dukket op på de sociale medier og viser anholdelsen af 46-årige George Floyd fra en anden vinkel, end den video, som er blevet set af millioner og blev startskuddet til de voldsomme uroligheder, der udspiller sig over store dele af USA netop nu.

I den nye video ses tre af betjentene med knæene plantet på Floyds krop - mens han forgæves bønfalder dem om at lade ham komme op at stå.

»Min mave gør ondt. Min nakke gør ondt. Jeg kan ikke få luft,« råber George Floyd i videoen, som du kan se brudstykker af herover.

Hvem, der har taget videoen, har de amerikanske medier ikke kunnet finde ud af, men NBC News føler sig så sikre på, at den er ægte, at de har verificeret den.

Det har tv-kanalen gjort ved at nærstudere billeder fra andre videoer af anholdelsen og sammenlignet med det, man ser på den nye video.

Efter den første video gik viralt på de sociale medier, udbrød der voldsomme uroligheder over store dele af USA.

Mange ser anholdelsen og Floyds død i politiets varetægt som endnu et tegn på racediskriminationen og brugen af unødig politivold i USA.

Fredag blev betjenten Derek Chauvin, der pressede sit knæ mod Floyds hals, sigtet for uagtsomt manddrab.

Foto: DARNELLA FRAZIER

Det kan i staten Minnesota maksimalt give 25 års fængsel.

Men George Floyds familie mener, det er for lidt.

De vil have Chauvin sigtet og dømt for overlagt drab, rapporterer amerikanske medier.

CNN har uden held forsøgt at få politiet i Minneapolis til at kommentere den nye video.