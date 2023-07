Hvis man altid skulle tro på rygterne, så er Putin og flere i hans nærmeste vennekreds døden nær.

Først har det været Putin selv, som skulle være syg af kræft, siden den udenlandske støtte i form af den belarusiske præsident Aleksandr Lukasjenko, som også skulle have alvorlige skavanker.

Lederen af den russiske republik Tjetjenien, Ramzan Kadyrov, har ligeledes været offer for rygter alvorlige helbredsproblemer.

Og nu er de her igen.

For nylig offentliggjorde Kadyrov, som er en af ​​Putins nærmeste allierede, en video på Instagram sammen med den russiske politiker Adam Delimknahov for at 'bekræfte, at han stadig er i live'.

»Vi har et interessant liv. Livet kan være kort, og så skal vi leve det kort og godt,« er blandt andet det, lederen ifølge oversættelser skal sige i videoen.

I den tre minutter lange video fremstår Kadyrovs hånd tydeligt hævet og misfarvet.

Den tyske avis Bild har tidligere hævdet, at han tidligere i år hentede en specialist ind til at behandle en alvorlig nyresygdom, som angiveligt var resultatet af et forsøg på forgiftning.

Den uafhængige russiske avis Moscow Times hævder derimod, at hverken Kadyrov eller Delimkhanov viser synlige tegn på skade eller sygdom i videoen.

De citerer et af Delimkhanovs indlæg på Telegrams beskedtjeneste, hvor han angiveligt skriver, at Kadyrov 'er sund og fuld af energi og træner regelmæssigt'.

Kadyrov har styret den russiske republik med jernhånd siden 2007, og bliver ofte omtalt som "'Putins blodhund'.

Sidste år blev han blandt andet forfremmet til generalløjtnant i den russiske hær for sin rolle i invasionen af ​​Ukraine.