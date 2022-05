Under Victory Day-paraden i Moskva vakte Vladimir Putin endnu en gang opsigt.

Og endnu en gang er det Putins mulige helbredsproblemer, som bliver talt om.

Parkinson, kræft eller en tumor i hjernen har alle tre været oppe og vende som forklaringer på Putins mærkelige gang, opsvulmet ansigt og rysten på hånden.

Og ved 9. maj-begivenheden, som fejrer Nazitysklands overgivelse i 1945 var der igen fokus på hans gang.

For på flere punkter – blandt andet da han forlod et talepodium og gik til den ukendte soldaters grav for at lægge en krans – så Putin ud til at gå med et tungt skridt, som om han forsøgte at skjule en halten.

Man så også en haltende Putin, da han skulle finde sin plads til ceremonien.

I videoen øverst i artiklen kan man se, hvad der ligner en forvirret Putin, som lettere haltende ikke kan finde sin plads på podiet.

Og under selve paraden blev han set siddende med et stort tæppe over knæene på trods af, at geriatriske krigsveteraner sad omkring uden tæppe i det 10 graders varme Moskva forårsvejr.

Foto: CNN Vis mere Foto: CNN

Alle hændelserne kan være nemme nok at afvise, men tilsammen kan de ikke gøre meget for at afkræfte de vedvarende rygter om, at Putin lider af helbredsproblemer.

Rygter om, at Putin skulle være døden nær, har svirret i et par år, men i takt med krigen i Ukraine har de taget fart. Russiske embedsmænd prøver dog hele tiden at mane rygterne til jorden.

Selv på fremtrædende niveau lægges der efterhånden ikke skjul på, at noget muligvis kan være galt. Som den tidligere chef for den britiske efterretningstjeneste Richard Dearlove forleden sagde til den britiske tv-kanal GB News.

»Det, der også er bekymrende, er spekulationerne – og det er spekulationer – om, at Putins opførsel og rationalitet er påvirket og kompromitteret af sygdom. Den bedste forklaring kan være, at han har Parkinsons syge,« lød det:

»Jeg har hørt flere neurologer sige, at en manglende evne til at sætte grænser for sig selv og psykoser er almindelige symptomer på Parkinson. Og så er der de visuelle bevis på, at han kan være på steroider, fordi hans fremtoning har forandret sig. Vi ved ikke, om det er sandt, men hvis vi går ud fra det, er det meget bekymrende, at en person med så stor magt sidder med fingeren på atomknappen.«

Derudover har en rapport fra Proekt, som er en sammenslutning af graverjournalister, har Ruslands præsident Vladimir Putin 'besøgt kræftlæger 35 gange'.

Talspersonen Dmitrij Peskov har ifølge den tidligere chefredaktør på den russiske radiokanal Ekho Moscow, Alexej Venediktov manet kræftrygterne til jorden.