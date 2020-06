En politistation i Florida har påbegyndt en intern undersøgelse, efter en video er dukket op af en betjent, der knæler på en sort mands nakke under en anholdelse.

Han sidder på samme måde med sit knæ i mandens nakke, som betjenten, der i sidste uge sad oven på George Floyd, gjorde det. George Floyd overlevede ikke den voldsomme anholdelse - og siden har det medført en lang række demonstrationer mod racisme og politivold i USA.

Det skriver CNN.

Hændelsen fandt sted den 18. maj - altså før den brutale anholdelse af George Floyd skete.

I videoen, som et vidne har optaget, kan man se, at tre betjente forsøger at tage en mand i deres varetægt. En af betjentene sidder over ham og har sit knæ presset mod hans hoved og nakke.

Manden blev anholdt under mistanke om hustruvold.

Politibetjentene oplyste efterfølgende i deres rapport om sagen, at manden forsøgte at trække væk fra betjentene, og at han nægtede at stige ind i politibilen.

'Mindre fysisk magt blev brugt til at lægge ham på jorden og sikre ham længe nok til at få ham til at falde ned,' lyder det ifølge CNN i rapporten.

Politistationen - Sarasota Police Department - oplyser, at man fik kendskab til videoen mandag, og at betjenten er kommet på 'administrativt orlov', mens sagen undersøges nærmere.

»Politikommissær DiPino var forfærdet over at se en betjent knæle på hovedet og nakken af en person i videoen. Mens det ser ud som om, at betjenten til sidst flytter sit ben til personens ryg, så er det ikke en taktik, der bliver undervist i, anvendt eller anbefalet af vores agentur,« oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Politiet har også selv delt en video af anholdelsen i et forsøg på at vise 'gennemsigtighed' i sagen.

Videoen, der er filmet oppefra, er blevet delt på politikredsens Facebookside. Du kan se den herunder: