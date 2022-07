Lyt til artiklen

Video fra skolemassakren i Texas er blevet lækket til medierne og offentliggjort, inden forældrene havde fået mulighed for at se den.

Og det er langtfra faldet i god jord hos de efterladte familier, rapporterer blandt andre CNN.

Det er svært ikke at få kuldegysninger over en video med overvågningsbilleder fra skolemassakren i Uvalde i Texas i maj.

På videoen ses gerningsmanden, den 18-årige Salvador Ramos, træde ind ad døren på Robb Elementary.

Han har langt sort hår, bevæger sig roligt og er iklædt kampudstyr. Og han bærer et automatvåben.

I sig selv ikke nødvendigvis voldsomt. Men det bliver frygteligt, fordi vi ved, at han få øjeblikke senere indleder sin brutale og ufattelige og horrible henrettelse af 19 børn og to lærere.

Og de pårørende er alt andet end imponerede over, at videoen er blevet lækket og offentliggjort på avisen Austin American-Statesmans hjemmeside.

Angel Garza, som er far til et af dødsofrene, 10-årige Amerie Jo Garza, tordner mod de personer, som har henholdsvis lækket og offentliggjort overvågningsbillederne.

»Vi er blevet blindsidet af en lækage. Hvem helvede tror disse mennesker, de er? Jeg er ligeglad med, om du er statsadvokat, talsmand, byrådsmedlem, senator. Hvem tror du, du er, når du kan frigive tv-materiale som det af vores børn – som ikke en gang kan tale for sig selv – men du ønsker at fortsætte og offentliggøre deres sidste øjeblikke for hele verden,« siger Angel Garza ifølge CNN.

»Hvad får jer til at synes, at det er ok? Det mindste du kan gøre er at have noget anstændighed overfor os. Det er uacceptabelt,« siger Angel Garza desuden.

Foto: Jordan Vonderhaar Vis mere Foto: Jordan Vonderhaar

En pårørende til et af de øvrige ofre skriver 'F**k Y*u' direkte henvendt til journalisten, hvis navn står på artiklen med videoen hos avisen.

Den nedredigerede video, som B.T. har adgang til men har valgt ikke at bringe, er cirka fire minutter lang.

Og ud over at vise Salvador Ramos' entré på Robb Elementary, fortæller den også historien om politiets respons.

De første tre betjente ses nemlig ankomme ad samme indgang blot tre minutter senere. I minutterne herefter ankommer adskillige yderligere betjente som backup.

Alligevel går der fem kvarter, inden man får stoppet og dræbt Salvador Ramos.