Selv om coronavirussens opståen endnu ikke er endeligt kortlagt, mener mange, at den stammer fra et dyremarked i Wuhan, hvor der blev solgt vilde dyr.

Heriblandt flagermus, som eksperter formoder, er ophavsdyret til den virus, der har sendt hele verden ud i en alvorlig krise.

Derfor annoncerede Kina også i januar, at landet ville forbyde salg af vilde dyr.

Men nye optagelser frigivet af dyreværnsorganisationen PETA viser, at der stadig i stor stil bliver solgt vilde dyr på markeder i Asien.

Billeder fra et marked i Indonesien fra 2017, hvor der sælges flagermus. Foto: Bay ISMOYO Vis mere Billeder fra et marked i Indonesien fra 2017, hvor der sælges flagermus. Foto: Bay ISMOYO

Ikke kun i Kina, men også i Indonesien, Vietnam, Cambodja, Filippinerne og Thailand.

På videooptagelserne kan man blandt andet se levende flagermus i bur. Høner, aber, katte og kaniner, der er til salg på forskellige markeder. Optagelserne får dyrerettighedsorganisationen til at advare kraftigt mod risikoen ved at handle og spise vilde dyr.

'PETA opfordrer regeringerne til at lukke ned for de her petriskåle for epidemier,' udtaler Ingrid Newkirk, der er formand for organisationen, i en pressemeddelelse.

Miljøforkæmpere og forskere er ligesom PETA kommet med dystre advarsler i forsøget på at stoppe illegal handel med vilde dyr. De frygter, at handlen vil kunne medføre en ny og alvorligere epidemi, der kan blive en trussel mod hele civilisationen.