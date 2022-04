En video af den russiske præsident, Vladimir Putin, har fået rygterne til at eksplodere.

Videoen er ny. Fra en begravelse i sidste uge. Men rygterne er gamle. Videoen fik dem bare til at blusse op igen.

Videoen stammer fra begravelsen af den ultranationalistiske højrefløjspolitiker Vladimir Zjirinovskij.

Efter den officielle del af begravelsen er slut, er katedralen i Moskva blevet ryddet. Og Putin ankommer fulgt at to livvagter. Bortset fra vagterne var han derfor alene, da han tog afsked med en af de oppositionspolitikere, som han tolererede.

I første omgang har videoen fået stor opmærksomhed i vestlige medier på grund af den taske, en af Putins livvagter bærer på, som skal indeholde Ruslands atomkoder. Men i Rusland er fokus et helt andet sted.

Det fortæller Ruslandekspert og seniorforsker i DIIS Flemming Splidsboel.

»Der er blevet lagt mærke til, at de officielle vagter er væk, da Putin kommer ind og tager afsked med Zjirinovskij. Og så går rygterne på, at Zjirinovskij har været død længe. Det flyder over på de sociale medier,« siger Flemming Splidsboel.

Årsagen til, at katedralen var blevet tømt, de officielle vagter var væk, og rygterne om, at Zjirinovskij har været død i mindst 14 dage, har ledt rygterne hen på en ting, forklarer Flemming Splidsboel.

Putin ved sidste uges begravelse af Vladimir Zjirinovskij.

»Rygterne siger, at Putin har dødsangst. Og han er ekstremt bange for corona.«

Indicierne på, at den russiske præsident skal være ekstraordinært bange for døden, er mange.

Et af dem går på, at præsidenten skal have en mundskænk, som i ren middelalderkonge-stil smager på Putins mad, inden han selv får den, for at sikre, at den ikke er forgiftet.

Det er ikke bekræftet fra officiel hånd. Men den berømte kok Gilles Bragard har tidligere udtalt sig om mundskænke, da han i et interview sagde:

Vladimir Putin under et besøg på en coronaklinik i foråret 2020. Foto: Alexey DRUZHININ

»Mundskænke eksisterer stadig, men kun i Kreml, hvor en læge tjekker alle retter med kokken.«

Under coronapandemien har Putins frygt for at blive alvorlig syg været åbenlys.

I længere perioder har den russiske præsident stort set været isoleret af frygt for at få covid-19. Kun den nærmeste inderkreds har fået adgang til Putin.

Og det er kun sket, efter de har afleveret en negativ coronatest. Og i enkelte tilfælde er selv nære allierede blevet bedt om at selvisolere sig i op til 14 dage før et møde med præsidenten.

Samtidig har billeder af Putin sammen med eksempelvis den franske præsident, Emmanuel Macron, fra tidligere i år vist en russisk præsident, som ofte har meget stor afstand til personer, han mødes med. Det gælder også hans nære allierede.

Putins frygt for coronavirus blev understreget, da han i foråret 2020 besøgte Ruslands førende coronaklinik. Her bar præsidenten fuld beskyttelsesdragt.

Putins talsperson, Dmitrij Peskov, har været ude at bekræfte, at alle, som under coronapandemien ønskede et møde med Putin, skulle igennem en 'disinfektionstunnel', hvor de blev oversprøjtet med disinficerende væske med det formål at slå eventuel coronavirus ihjel.

Men rygterne om Putins dødsangst og frygt for alvorlig sygdom går endnu dybere. Det fortæller Flemming Splidsboel.

Billede fra 7. februar, hvor Vladimir Putin mødtes med Emmanuel Macron. Foto: -

»Et af de vedholdende rygter på sociale medier i Rusland går på, at Putin har opsøgt traditionelle midler og behandlinger. Et af de midler er, at han skal tage bad i blodet fra rensdyrgevirer,« forklarer Ruslandeksperten.

Men det er muligvis mere end bare et rygte.

Store internationale medier som CNN, Business Insider, Daily Mail samt lokale russiske medier har beskrevet Putins noget specielle form for behandling, som i dele af Rusland er en tradition.

Rensdyrgevirer er derfor en reel industri i Rusland, har CNN beskrevet, omend den er yderst kontroversiel.

Et billede af Putin fra 2013, hvor han var på ferie i Sibirien. Foto: Alexei Nikolsky

Gevinsten ved at bade i blodet fra rensdyrgevirer skal angivelig være, at aldringsprocessen nedsættes. Det er der dog ingen reel forskning, som har kunnet bevise.

Og så tilbage til sidste uges begravelse.

For omstændighederne her var alt andet end normale. Først efter selve begravelsesceremonien var overstået, og Zjirinovskijs familie havde forladt katedralen, kom Putin ind.

»Det hænger muligvis sammen med, at Zjirinovskij skal være død af corona. Og han skal være død for længe siden,« siger Flemming Splidsboel.

»Spekulationen går på, at Zjirinovskij ikke er blevet begravet før nu, fordi Putin ville have, der skulle gå mindst 14 dage, så al coronavirus var ude af Zjirinovskijs krop, før han kunne deltage i begravelsen,« uddyber han.