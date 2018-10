Den er kendt som 'whiskyens hellige gral', og den er netop blevet solgt til en ny verdensrekordpris af auktionhuset Bonhams ved en auktion i skotske Edinburgh.

Indholdet er fra 1926 og whiskyen er blevet hældt på flaske i 1986. Flasken, en 1926 Macallan Valerio Adami, blev købt for 7,14 millioner danske kroner. Det skriver Sky News.

Sælgeren, en whiskykender fra England, befandt sig i en taxi i Italien, da hammeren faldt, og han siges at være begejstret. Køberen var en samler fra Asien, som bød pr. telefon.

Whiskyen som blev solgt for rekordbeløbet, er specielt sjælden og har et unikt stykke kunst på flasken.

En smilende ansat hos auktionhuset Bonhams sætter flasken, en 1926 Macallan Valerio Adami, op til salg i Edinburgh. Foto: Reuters / RUSSELL CHEYNE Vis mere En smilende ansat hos auktionhuset Bonhams sætter flasken, en 1926 Macallan Valerio Adami, op til salg i Edinburgh. Foto: Reuters / RUSSELL CHEYNE

De blev oprindeligt brugt som en helt speciel gave, til Speysidedestilleriets mest værdifulde kunder. Det vides ikke, hvor mange der er tilbage, af de oprindelige 24 stykker.

Macallan satte i 1986 flaskene i kommission hos den italienske popkunstner Valerio Adami og britten Peter Blake.

De skulle finde på hvert deres design til 12 flasker, og den dag i dag vides det ikke med sikkerhed, hvor mange flasker, der har overlevet.

Martin Green fra auktionshuset siger:

»Jeg er henrykt for det fine resultat. Det er en stor ære at have sat en ny verdensrekord og speciel have gjort det her i Skotland, whiskyens hjem.«

Her beder autionarius om bud på den sjælne flaske whisky. Foto: Reuters / RUSSELL CHEYNE Vis mere Her beder autionarius om bud på den sjælne flaske whisky. Foto: Reuters / RUSSELL CHEYNE

Bonhams siger, at den tidligere rekord blev sat af samme auktionshus tilbage i maj måned i år. Da blev en anden Macallan Valerio Adami 1926 solgt for 6,84 mio. kr.

En af de yderst sjældne flasker skal være gået tabt under et jordskjælv i Japan i 2011. Det menes også at en af flaskerne er blevet åbnet - og drukket.

Flasken der blev solgt for rekordbeløbet, blev købt af sælgeren direkte hos Macallans destilleri i 1994.

Valerio Adami, der er 83 år gammel, er - sammen med Sir Peter Blake - blandt de mest kendte popartister.

1926 Macallan Valerio Adamai - whiskyens hellige gral. Foto: AFP / ANDY BUCHANAN Vis mere 1926 Macallan Valerio Adamai - whiskyens hellige gral. Foto: AFP / ANDY BUCHANAN

Blandt hans værker er designet på the Beatles album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, som han lavede i samarbejde med netop Peter Blake.