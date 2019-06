Fransk regering beordrer 4000 skoler lukket i Sydfrankrig på grund af varme. Global varmerekord er undervejs.

Der er fredag sat ny varmerekord for juni i Frankrig. Der er målt 44,3 grader nær byen Avignon.

4000 skoler i sydfrankrig har af regeringen fået besked på at holde lukket som følge af den ekstreme varme.

Mens det sker, fortæller FN's meteorologiske organisation (WMO) fredag, at vi er på vej mod en global varmerekord.

De franske meteorologer har for første gang erklæret rød alarm under en hedebølge. Temperaturen vil i nogle dele af landet nå mellem 42 og 45 grader fredag

Byerne Marseille, Nimes, Montpellier og Avignon samt den nedre Rhonedal er blandt de områder, hvor der er slået rød alarm.

Den højeste temperatur, der hidtil var målt i juni i Frankrig, blev sat torsdag med 42 grader. Det var i en landsby i det sydlige distrikt Ardeche.

Men den rekord holdt mindre end et døgn. I Carpentras nordøst for Avignon er der fredag målt 44,3 grader ifølge den meteorologiske tjeneste Meteo.

Premierminister Edouard Philippe appellerer til franskmændene om at "bruge fornemmelsen for ansvar" under det store varmetryk.

En europæisk hedebølge i 2003 kostede 15.000 mennesker livet i Frankrig og 70.000 på kontinentet. Mange var ældre mennesker.

WMO oplyser fredag, at 2019 er på vej til at gøre 2015-2019 til den varmeste femårsperiode på Jorden, der nogensinde er målt. Det skriver Reuters.

Det er for tidligt at knytte det sammen med klimaforandringer. Men ifølge WMO's talskvinde, Clare Nullis, tegner der sig et mønster.

- Hedebølger vil blive mere intense, mere langtrukne, de vil starte tidligere og slutte senere, siger hun.

Det er store dele af Europa, der er ramt af hedebølge.

I Spanien ventes temperaturen nogle steder at overstige 43 grader. I Catalonien raser en skovbrand over en 60 kilometer lang strækning. Brandfolk frygter, at branden vil udvikle sig til at blive fire gange så stor på grund af det varme vejr.

/ritzau/