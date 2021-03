»Fakta lyver ikke. Både Storbritannien og USA har indført et direkte forbud mod eksport af vacciner og vaccinekomponenter fremstillet i deres områder,« skrev formanden for det Europæiske Råd, Charles Michel, fredag.

EU beskylder nu Storbritannien for vaccinenationalisme ved at forhindre eksport af vacciner og vaccinekomponenter ud af landet.

Den britiske reaktion kom prompte. Udenrigsminister Dominic Raab fór i blækhuset og skrev et vredt brev stilet til Charles Michel. I det skulle der blandt andet stå:

»Lad os få fakta på plads. Decideret usande beskyldninger er blevet gentaget fra EUs side, blandt andet af EU-Kommissionen.«

EUs ambassadør i Storbritannien er onsdag blevet indkaldt til et krisemøde i Udenrigsministeriet i London, hvilket er en klar eskalering af krisen.

Og talsmanden for EU-Kommissionen, Eric Mamer, kastede yderligere benzin på bålet onsdag:

»EU er en særdeles aktiv eksportør af vacciner. Det er desværre ikke tilfældet med alle vores handelspartnere,« sagde Eric Mamer med slet skjult adresse til London.

Storbritannien benægter enhver form for tilbageholdelse af vacciner.

Hvis vaccineforløbet mellem EU og Storbritannien kan bruges som indikator for det gensidige forhold efter brexit, så ser det ikke godt ud fremtidens samarbejde.

Kilder tæt på udenrigsminister Dominic Raab siger ifølge The Daily Telegraph, at briterne anser de seneste beskyldninger fra EUs side som udtryk for dyb frustration med den forsatte mangel på vacciner i EU.

En række EU-lande inklusive Danmark foretog forrige uge en markant kovending og anbefaler nu, at den britisk udviklede AstraZeneca-vaccine også gives til ældre over 65 år.

Kovendingen kom, efter at de nationale sundhedsmyndigheder i EU havde nægtet at benytte AstraZeneca-vaccinen, ligesom at flere europæiske regeringschefer, inklusive Angela Merkel og Emmanuel Macron, havde talt negativt om vaccinen.

»AstraZeneca-vaccinen er formodentlig mere eller mindre ubrugelig for de ældre,« sagde Macron, ovenikøbet efter at det europæiske vaccineagentur, EMA, havde godkendt vaccinen til alle aldersgrupper.

De negative politiske udmeldinger tilskrives en stor del af skylden for en udpræget negativ opfattelse af AstraCeneca-vaccinen i Europa – en vaccine, der internationalt er blevet kaldt det måske vigtigste våben mod covid-19.

En undersøgelse foretaget af YouGov viser, at hele 40 procent af Tysklands befolkning og 43 procent af Frankrigs ditto anser AstraZeneca-vaccinen som usikker.

Mindst lige så bekymrende viser rundspørgen, at mere end 20 procent af befolkningerne i EUs fem største lande ikke vil tage imod et tilbud om at blive vaccineret med AstraZeneca-vaccinen.

Der ligger stadigvæk store, ubrugte lagre af vaccinen og samler støv i flere europæiske lande. Tal fra Robert Koch Instituttet viser, at 11 ud af 15 tyske delstater har brugt mindre end halvdelen af deres tilgængelige vaccine, mens Italien har brugt under 400.000 af deres mere end 1,4 millioner doser AstraZeneca.

Alligevel blokerede de italienske myndigheder en sending på 250.000 doser AstraZeneca-vaccine til Australien. En blokade, som Tyskland modsatte sig.

Storbritanniens tidligere premierminister Tony Blair fortalte i weekenden til B.T., at han er rystet over EUs håndeting af vaccinekrisen.

»Jeg ved, at det europæiske argument har været, at man manglede data af virkningen på de ældre. Men det er nonsens. Der var masser af tal fra den virkelige verden herovre, hvor AstraZeneca er hovedårsagen til, at smitten og hospitalsindlæggelsen er styrtdykket i Storbritannien. Den virker også mod de nye varianter. Det giver ganske enkelt ingen mening.«

Frustration over den langsommelige udrulning i EU har fået enkelte medlemslande til selv at tage affære. Østrig og Danmark har som bekendt forsøgt at indgå en aftale med Israel, hvor 58 procent af befolkningen nu er vaccineret. 33 procent af Storbritanniens befolkning. Men kun 4,6 af Tysklands befolkning er på nuværende tidspunkt vaccineret.