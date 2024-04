Konklusionen af undersøgelsen sætter en mangeårig og udbredt behandling af hjertepatienter i et helt nyt lys.

For den har slet ingen effekt, lyder den opsigtsvækkende udmelding.

Det handler om de såkaldte betablokkere, der igen og igen - over hele verden og altså også i Danmark- er blevet givet til patienter med en blodprop i hjertet.

For at forebygge dødsfald og nye blodpropper.

Men.

»Resultaterne viser, at langtidsbehandling med betablokkere ikke mindsker risikoen for dødsfald eller en ny blodprop,« siger den svenske læge Troels Yndigegn, der har stået i spidsen for undersøgelsen, i en pressemeddelelse:

»Selvom betablokkere traditionelt har været anvendt som standardbehandling efter hjerteinfarkt, viser studiet, at der ikke findes nogen tydelig fordel for denne specifikke patientgruppe.«

Resultaterne er også netop blevet offentliggjort i The New England Journal of Medicine.

Her fremgår det, at 5.020 patienter - hovedsageligt fra Sverige - har været med i undersøgelsen, der fandt sted fra 2017 til 2023.

Ved lodtrækning fik deltagerne enten behandling med betablokkere eller ingenting.

Herefter blev patienterne fulgt i op til fem år, hvor der blev set på dødelighed, nye blodpropper, hjertesvigt eller hjerterytmeforstyrrelser.

Og her var der altså ingen forskel på dem, der havde fået betablokkere, og dem, der ikke havde fået dem.

Omkring 8.000 danskere får årligt en blodprop i hjertet, oplyser Hjerteforeningens forskningschef, Gunnar Gislason, til B.T.s søstermedie Berlingske.

Omkring 60 procent af dem har hidtil fået betablokkere, men han vurderer, at det i fremtiden ikke vil være tilfældet for dem, der stadig har pumpefunktionen i behold.

»Det er en supervigtig undersøgelse, og jeg vil forvente, at den behandling ryger ud, når vi skal have opdateret vores behandlingsvejledninger,« siger han.

Som svenske Troels Yndigegn konstaterer:

»Når undersøgelsen viser, at patienter med bevaret hjertefunktion ikke har nytte af betablokkere, kan de slippe for en unødvendig behandling, der ikke sjældent indebærer en risiko for bivirkninger,« siger han.

Bivirkningerne kan være langsom hjerterytme, kolde hænder og fødder, hovedpine, utilpashed og fødder, søvnbesvær, mareridt, træthed, svimmelhed, opkast og diarré.