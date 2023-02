Lyt til artiklen

Der er mandag blevet rettet flere alvorlige beskyldninger mod den katolske kirke i Portugal.

Her er en af konklusionerne af en uafhængig undersøgelse nemlig blevet fremlagt. En undersøgelse om mulige overgreb mod børn i den katolske kirke.

Det er en komité nedsat af biskopper, som har igangsat undersøgelsen – og denne har fundet 512 mulige ofre for seksuelle overgreb i hele Portugal, skriver AP News og Reuters.

Alle 512 er stået frem og har fortalt om overgrebene.

Ifølge en psykiater, der har været med ind over undersøgelsen, er det samlede antal ofre estimeret til omkring 5.000.

»Disse vidneudsagn gør det muligt for os at fastslå, at der har været tale om et langt større større antal ofre, mindst 4.815,« siger Pedro Strecht, børnepsykiater og leder af undersøgelseskommissionen, som holdt pressemøde om sagerne i Lissabon mandag.

Overgrebene er angivelig sket fra 1950 og frem til i dag.

Den katolske kirke har tidligere hævdet, at kun en håndfuld sager om seksuelle overgreb mod børn kunne relateres til kirken.

Men undersøgelsen tegner altså et andet billede. Kirken skal ifølge AP News diskutere rapporten og dens konklusioner i marts.

Komiteen har ikke offentliggjort navne, andre oplysninger, eller hvor overgrebene skulle have fundet sted.

Tidsfristerne for anmeldelser er i mange tilfælde udløbet, men 25 sager er meldt til politiet, og adskillige andre undersøgelser er sat i værk.

Et af tilfældene gælder Alexandra, en 43-årig kvinde, som siger, at hun blev voldtaget af en præst, da hun skriftede som 17-årig. På det tidspunkt var hun netop kommet gennem sin indvielse som nonne.

»Det er meget svært at tale om disse ting i Portugal, hvor 80 procent af befolkningen siger, at de er katolikker,« fortæller Alexandra, som i dag er mor, uddannet inden for it og har et job i et køkken

Ifølge rapporten er det præster, som står bag 77 procent af overgrebene.