En ny undersøgelse fra The Observer afslører, at mindst en ud af seks russiske superyachts, der har relation til engelsk-sanktionerende oligarker er forsvundet fra sporingssystemer.

Siden invasionen af Ukraine er den russiske milliardær Andrey Guryevs superyacht forsvundet fra globale sporingssystemer. Det skriver The Guardian.

Analysen viser, at der er en stigning af russiske yachts, som slår deres sporingssystem fra, der skal bruges til at spore store skibe. Systemet skal altid være tændt, når skibene sejler, eller når de har lagt anker.

Systemet kan slukkes af helt legitime årsager, men eksperter sår tvivl om, hvorvidt det er tilfældet nu, da de mener, at nogle fartøjer nok ikke ønsker at blive fundet.

Et af de besætningsmedlemmer som The Observer har snakket med fortæller, at de decideret fik at vide, at de skulle slukke ned for sporingssystemet.

»Vi fjernede skruerne til strømmen og trak stikket ud,« fortæller besætningsmedlemmet.

Ifølge industridata findes der 9.300 superyachts rundt omkring i verden.

Her estimeres det, at russiske superyachts står for 10 procent af dem.

De russiske ejere er, siden invasionen af Ukraine, startede blevet mål for ransagninger, hvor 13 superyachts ind til videre er blevet beslaglagt af forskellige landes myndigheder.

De har en samlet værdi på 17,5 milliarder kroner.