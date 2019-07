Kvinder bliver endelig anset for at være lige så kompetente som mænd, men de skal stadig slås med fordomme om at være mindre ambitiøse.

Det viser et nyt stort studie, der kan konkludere, at kvinder for første gang i årtier bliver anset for at være mindst lige så kompetente som mænd, men mænd bliver fortsat betragtet som værende mere ambitiøse, og det giver dem en fordel professionelt.

Studiet har for første gang set på, hvordan folks opfattelse af kønsroller har ændret sig over en lang tidsperiode.

Det er forskere fra Northwestern University, der har analyseret 16 meningsmålinger om emnet foretaget gennem de sidste 73 år, skriver New York Post.

I dag mener 90 procent af de adspurgte i en undersøgelse, at mænd og kvinder er lige intelligente.

Ni procent mener faktisk, at kvinder er klogere end mænd, og det er en kæmpe forskel siden 1946, udtaler hovedforfatter på studiet Alice Eagly i en pressemeddelelse.

Studiet er publiceret i tidsskriftet American Psychologist, og her fremgår det, at kvinder fortsat bliver betragtet som værende mere emotionelle og mindre ambitiøse end mænd.

Den stereotyp gør det ifølge studiet sværere for kvinder at konkurrere jævnbyrdigt med mændene på arbejdspladsen.

»Stereotyperne om mænd og kvinder har ændret sig, men hen i mod at kvinder bliver anset for at være mere medfølende, kærlige og sarte end mænd«, udtaler Alice Eagly, der er professor i psykologi på Northwestern College.

»Mænd bliver stadig anset for at være mere ambitiøse, aggressive og beslutsomme end kvinder, og den arbejdspladsstereotyp har ikke rigtigt ændret sig siden 40'erne«, fortæller professoren.

Hun mener, det måske kan skyldes, at der stadig er en overvægt af kvinder i jobs, hvor omsorg og indlevelse spiller en vigtig rolle.

»De fleste lederroller kræver kvaliteter som ambitioner og agression«, siger Alice Eagly og forklarer, at det kan have en betydning for, at vi fortsat ser langt flere mænd end kvinder i lederjobs.