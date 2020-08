Specialtrænede hunde er i stand til at opsnuse coronavirus i spyt fra smittede patienter. Det viser en tysk undersøgelse.

Forskere ved University of Veterinary Medicine Hannover, Tyskland, har testet, om hundene i undersøgelsen kunne kende forskel på spytprøver fra COVID-19-inficerede patienter og personer, der var testet negative for sygdommen.

Hundene i undersøgelsen er blevet præsenteret for 1.012 tilfældige prøver, og her opnåede hundene en samlet gennemsnitlig detekteringsgrad på 94 procent.

De otte hunde, der indgik i forsøget, gennemgik en uges træning i at påvise spyt eller åndedrætssekretion af SARS-CoV-2-inficerede patienter.

Hunden bliver præsenteret for en række positive og negative prøver, og kunne i langt de fleste tilfælde bestemme, hvilke der indeholdt covid-19. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Hunden bliver præsenteret for en række positive og negative prøver, og kunne i langt de fleste tilfælde bestemme, hvilke der indeholdt covid-19. Foto: MATTHEW CHILDS

De firbenede hospitalshunde kunne i 157 tilfælde sniffe sig frem til postive prøver og i 792 tilfælde give afslag på negative prøver. 33 gange gav de forkerte indikationer på negative prøver, og 30 gange afviste de postive prøver.

Ifølge forskerne kan hundene dufte covid-19, fordi luftvejsinfektionen producerer nogle særlige kemiske forbindelser, der skaber et specifikt duftindtryk. Den menneskelige lugtesans er for svag til at opfange covid-19s særlige duftindtryk, men hunde er som bekendt udstyret med en langt bedre lugtesans end mennesker.

»Hunde bruger masser af hjernekræft til at fortolke lugt. De har mere end 100 millioner sensoriske receptorsteder i næsehulen sammenlignet med seks millioner hos mennesker,« konkluderer forskerne.

Med yderligere forskning og test mener forskerne, at de specialtrænede coronahunde kan være med til at give menneskeheden mere pålidelige screeningsmetoder.

Hunde kan ifølge forskerne bruges som et alternativ til laboratorietest og for eksempel sættes ind offentlige steder som sportsbegivenheder, koncertsteder, lufthavne og andre steder, hvor covid-19 kan blive spredt.