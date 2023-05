De fleste kender det fra sommersæsonen.

Der er nogen, der slet ikke bliver stukket af myg – og så er der dem, der må klø og kradse sig over hele kroppen.

Men hvorfor egentlig?

Det har forskere ifølge CNN forsøgt at finde et svar på via en omfattende test, hvor man har forsøgt at identificere de lugte, der tiltrækker myg. Og frastøder dem.

»Det er første gang, at et eksperiment af denne type er blevet lavet i så stor en skala uden for et laboratorium,« siger forskeren og neurobiologen Leslie Vosshall, der ikke har deltaget i undersøgelsen, til mediet.

Og det fandt sted i Zambia, hvor man udførte forsøget med malariamyggen Anopheles gambiae.

Her byggede man et anlæg, hvor hundredvis af myg blev præsenteret for en buffet af kropslugte og ånde fra seks mennesker, der sov og opholdt sig i en afskærmning uden for det område, hvor insekterne opholdt sig.

Herfra blev lugtene pumpet ind gennem lange slanger, og myggenes evne til at fange dufte på større afstande blev i den forbindelse også testet.

Her er resultaterne.

Myggene kunne bedste lide dufte med carboxylsyrer – altså en form for sure organiske forbindelser. Det findes eksempelvis i stærke oste som Limburger, men produceres også af menneskehuden.

Til gengæld kunne myggene ikke lide dufte med eucalyptol – som er en farveløs væske med kamferlignende lugt og en krydret, kølende smag. Eucalyptol udgør eksempelvis hovedparten af eukalyptusolie.

Nu skal den nye viden bruges i forbindelse med bekæmpelse af malariaudbrud.

»Opdagelserne åbner for nye tilgange til lokkemidler eller afskrækningsmidler, der kan bruges i fælder til at forstyrre myggens værtssøgende adfærd og derved kontrollere malariaudbrud,« som forskeren Edgar Simulundu, der har været med til at lave forsøget, siger.