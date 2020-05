Coronavirussen er de seneste fire måneder muteret til en mere aggressiv sygdom, viser en ny undersøgelse.

Hvis ikke den dødelige virus, der har lukket store dele af verden ned, aftager i løbet af sommeren, frygter amerikanske forskere, at virussen muterer yderligere og dermed minimerer effekten ved en vaccine.

Det skriver det amerikanske medie CNBC.

»Det er dårlige nyheder,« siger Bette Korber, der er forsker ved det amerikanske forskningscenter Los Alamos i New Mexico og ophavskvinde til undersøgelsen, inden hun fortsætter:

Nye amerikanske studier har vist, at coronavirussen er muteret mere end først antaget. Foto: BRENDAN MCDERMID Vis mere Nye amerikanske studier har vist, at coronavirussen er muteret mere end først antaget. Foto: BRENDAN MCDERMID

»Men prøv ikke at blive modløs af den grund. Vores hold på forskningscenteret var i stand til at dokumentere denne mutation og dens indflydelse på grund af en massiv global indsats fra forskere og forsøgsgrupper, der foretager nye undersøgelser i deres små samfund så hurtigt, de kan.«

Selve undersøgelsens resultater mangler stadig at blive endeligt bekræftet, men ifølge forskningscenteret har mutationen skabt bekymring hos forskere verden over i forhold til de over 100 vacciner, der i øjeblikket bliver forsøgt udviklet.

I marts fortalte kinesiske forskere, at de havde opdaget to forskellige typer af coronavirussen, hvoraf cirka 70 procent af de analyserede prøver indeholdt en aggressiv virus, mens de resterende 30 procent indeholdt en mindre aggressiv virus.

Indtil videre har forskere verden over identificeret hele 14 forskellige mutationer af den frygtede coronavirus.