En ny fransk undersøgelse viser, at coronavirussen er tre gange mere dødelig end influenza.

Det skriver det berømte lægetidsskrift The Lancet Respiratory Medicine på baggrund af et nyt studie.

Resultaterne fra undersøgelsen bygger på tal fra næsten 90.000 corona-indlagte franske patienter mellem 1. marts og 30. april og 46.000 indlagte influenzapatienter mellem 1. december 2018 og februar 2019.

Her viser tallene, at dødeligheden blandt patienter med corona er tre gange højere end hos influenzapatienterne. Derudover viser tallene også, at coronapatienter lå indlagt på hospitalet i dobbelt så lang tid som de tilsvarende influenzapatienter.

»Vores undersøgelse bekræfter, at covid-19 er meget mere alvorlig end influenza,« siger professor Catherine Quantin, der er en af de faglige folk bag undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

I Danmark har det været et år med et lavere antal influenzadødsfald end tidligere. Ifølge tal fra Statens Serum Institut er 119 døde med influenza i 2019/2020-influenzasæsonen.

Det skyldes blandt andet de store nedlukninger af samfundet og en ændring i danskernes adfærd, der har budt på øget afspritning af hænder og øget fokus på at holde afstand.

Ifølge lægemediet Ugeskriftet blev der i uge 11 af 2020 registreret 884 nye smittede med influenza i Danmark. Det var den uge, landet lukkede ned på grund af corona. Ugen efter var tallet på 234 – et fald på 70 procent. I begge uger blev der taget 4.000 prøver.