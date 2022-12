Lyt til artiklen

Julefreden har ikke sænket sig over Paris' gader, hvor en stor demonstration er i gang efter fredagens fatale skyderi.

Et skyderi, der tog livet af tre mennesker – og skete ved et kurdisk kulturcenter kort før klokken 12 fredag formiddag.

Demonstrationen lørdag sker efter Det Kurdiske Demokratiske Råd har opfordret til at råbe op efter det meningsløse tab af tre af deres medlemmer.

Og det gør de fremmødte, viser både billeder og videoer fra den franske hovedstad.

Der er ild i Paris' gader på juleaftensdag – efter det fatale skyderi fredag. Foto: SARAH MEYSSONNIER Vis mere Der er ild i Paris' gader på juleaftensdag – efter det fatale skyderi fredag. Foto: SARAH MEYSSONNIER

De voldsomme billeder viser både franske betjente, der bruger tåregas og stave for at få kontrol over demonstranterne – og demonstranter, der sætter ild til ting og smadrer biler.

Vreden er blandt andet opstået efter det er kommet frem, at gerningsmanden – en 69-årig – gammel mand kan have affyret skuddene med et racistisk motiv.

Skyderiet skete på gaden Rue d'Enghien. En gade, der er fyldt med butikker, restauranter og barer – og en gade, hvor der bor mange kurdere.