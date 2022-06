Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sagen om den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen har ført norsk politi til Finland.

Det bekræfter politiinspektør Gjermund Hanssen over for norsk TV 2.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sin bopæl i Lørenskog lidt øst for Oslo den 31. oktober 2018, og siden har det norske politi forsøgt at besvare ét grundlæggende spørgsmål:

Hvad er der sket med hende?

Nu bekræfter Gjermund Hanssen, at man har været i kontakt med finsk politi i forbindelse med sagen.

Det skyldes, at man undervejs mistænkte en mand, Ole Henrik Golf, for at være indblandet i sagen om Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.

Ole Henrik Golf var mistænkt, fordi hans identitet var blevet stjålet og misbrugt, blandt andet til at oprette konti på flere online børser for kryptovaluta, som menes at være knyttet til milliardærfruens mystiske forsvinden.

Sagen i Finland har angiveligt med omfattende misbrug af Ole Henrik Golfs identitet at gøre.

»Foreløbigt er der ikke noget, der tyder på, at den har konkret tilknytning til Lørenskog-sagen, men vi foretager naturligvis de nødvendige undersøgelser for at afklare dette nærmere, siger politiinspektør Gjermund Hanssen til norsk TV 2.

Nordmanden har imidlertid tilsyneladende intet andet med den finske sag at gøre, og han er heller ikke længere mistænkt af norsk politi.

I november var han i norsk politis søgelys, fordi man arbejder med en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet bortført af flere personer, som man forsøger at finde frem til via efterforskning af kryptovalutasporet.

I den forbindelse blev Ole Henrik Golf blandt andet hemmeligt aflyttet, indtil det stod klart, at han havde været offer for identitetstyveri. Tyve havde fået fat i hans pas, og det blev sidenhen ifølge politiet solgt videre mindst tre gange på det mørke net. Senest i juni 2018.

En måned efter det sidste kendte salg oprettede ukendte personer en e-mailadresse i Ole Henrik Golfs navn, og den blev efterfølgende benyttet til at registrere konti på tre forskellige kryptovalutabørser.

Norsk politi forventer, at man vil finde gerningspersonerne bag Anne-Elisabeth Hagens forsvinden, blandt de personer, som undervejs har været i besiddelse af Ole Henrik Golfs personlige oplysninger.

Og det er netop derfor, at man nu er særdeles interesseret i at hente oplysninger om svindelsagen i Finland.

Anne-Elisabeth Hagens mand, milliardæren Tom Hagen, er fortsat sigtet for drab eller medvirken til drab.