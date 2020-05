En helt tilfældig og uskyldig mand er havnet midt i efterforskningen af en af de største og mest spektakulære kriminalsager i Norge i nyere tid.

Hans e-mail er nemlig angiveligt blevet misbrugt af den eller de, der står bag bortførelsen af Anne-Elisabeth Hagen.

Det skriver den norske avis Dagbladet.

Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at det var det vildeste plot til en krimi-gyser.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Udviklingen i sagen om den forsvundne norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen ligner mere udkastet til en film, end noget, der udspiller sig i en rolig forstad til en skandinavisk hovedstad:

Kidnapning. Vold. Afpresning. En mystisk ægtepagt. En mistænkt ægtemand. Og måske endda et drab.

Mysteriet om Anne-Elisabeth Hagen, der forsvandt sporløst fra sit hjem i Lørenskog lidt uden for Oslo 31. oktober 2018, har alle ingredienserne til en Hollywood-kassesucces.

Men sagen om den måske bortførte - måske dræbte - 68-årige kvinde er desværre alt for sand.

Her bag ved ægteparrets hus blev der set en mystisk bil på det tidspunkt, hvor milliardærfruen menes at være forsvundet. Foto: Vidar Ruud Vis mere Her bag ved ægteparrets hus blev der set en mystisk bil på det tidspunkt, hvor milliardærfruen menes at være forsvundet. Foto: Vidar Ruud

Politiet mener, at kidnapningen er fup, og at det i virkeligheden er hendes ægtemand gennem mere end 40 år og faderen til hendes tre børn, der har planlagt det hele.

Tom Hagen nægter sig skyldig, men er stadig sigtet i sagen.

Seneste nyt i sagen er så oplysningerne om den e-mail, som de påståede kriminelle brugte til at skrive til Tom Hagen, og hvortil de krævede, at den gigantiske løsesum skulle indbetales.

Ifølge den norske avis Dagbladet, er e-mail-adressen et af de vigtigste spor i sagen. Den er blevet brugt til at registrere en konto til kryptovaluta og til at kommunikere med Tom Hagen.

Den norske forretningsmand Tom Hagen blev anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. Han er løsladt igen, men stadig mistænkt i sagen. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX Vis mere Den norske forretningsmand Tom Hagen blev anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. Han er løsladt igen, men stadig mistænkt i sagen. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX

Nu mener avisen at vide, at den e-mail-adresse tilhører en mand, som intet har med hverken Tom Hagen eller sagen at gøre.

Mailadressen er ifølge Dagbladets oplysninger blevet brugt til at registrere en konto for handel med kryptovaluta.

Derefter blev den brugt til at kommunikere med den 'modpart', som tilsyneladende havde Anne-Elisabeth i sin varetægt.

Politiet har sporet mailadressen til en mand i det sydlige Norge. Det lader til, at han har været udsat for et identitetstyveri af den eller de, der har udgivet sig for at være rigmandsfruens kidnappere.

Hagens-parrets hjem i det idylliske Lørenskog lidt uden for Oslo. Det er her, politiet mener, at hun er blevet dræbt. (Arkivfoto) Foto: Terje Pedersen Vis mere Hagens-parrets hjem i det idylliske Lørenskog lidt uden for Oslo. Det er her, politiet mener, at hun er blevet dræbt. (Arkivfoto) Foto: Terje Pedersen

Den norske avis har været i kontakt med den pågældende mand, som fortæller, at politiet har givet ham mundkurv på.

Derfor vil han ikke fortælle noget som helst om det, han måtte vide om sagen.

Efter politiets vurdering har manden intet som helst med Anne-Elisabeth Hagens forsvinden at gøre.

Han kender hverken Tom Hagen eller den 'kryptomand' i 30'erne, som også er mistænkt i sagen. Den uskyldige mand er derimod helt uforvarende blevet draget ind i sagen.