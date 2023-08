»Jeg elsker dig, mor.«

14. august 2003 forlod 19-årige Jodi Marie Brewer sit hjem i Las Vegas for at gå i byen, og på vej ud ad døren tog hun afsked med sin mor.

»Vi ses i morgen tidlig, sagde hun, og jeg sagde: 'Jeg elsker også dig.' Men jeg så hende aldrig igen.«

Sådan fortæller hendes mor, Pam Brewer, til tv-stationen News 12 om den augustaften for 20 år siden, hvor hun sidste gang så sin datter i live.

To uger senere blev liget af den 19-årige kvinde fundet indhyllet i plastic i Mojave Ørkenen i Californien.

Indtil videre har drabet på den unge kvinde været et uløst mysterium. En såkaldt 'cold case.'

Måske lige indtil nu.

Nu rejser spørgsmålet sig nemlig, om der er en forbindelse mellem flere uopklarede kvindedrab i Las Vegas og den formodede seriemorder Rex Heuermann.

POSSIBLE CONNECTION? A 20-year-old cold case murder in Las Vegas is being reevaluated for possible connections to suspected serial killer Rex Heuermann.https://t.co/nhPPJ8127n — News12CT (@News12CT) August 15, 2023

Den 59-årige arkitekt og familiefar menes at have i hvert fald tre, måske fire eller flere kvinders liv på samvittigheden.

Det drejer sig om drabene på 22-årige Megan Waterman, 24-årige Melissa Barthelemy og 27-årige Amber Costello, hvis lig alle blev fundet på Gilgo Beach i New York-bydelen Long Island i 2010.

Den ukendte gerningsmand fik derfor øgenavnet The Gilgo Beach Killer.

Selv nægter Heuermann ethvert kendskab til de unge kvinder, som alle var sexarbejdere.

Rex Heuermann fofograferet i retten 1. august. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Rex Heuermann fofograferet i retten 1. august. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Nu skriver flere amerikanske medier imidlertid, at Heuermann måske også har udlevet sit formodede dobbeltliv i Las Vegas.

Han ejer nemlig en ferielejlighed i byen.

»Det ser ud til, at det område, han købte lejlighederne i, var områder med prostituerede, og at det har gjort det meget nemt for ham, « siger Pam Brewer.

Hendes datter var selv blevet en del af sexmarkedet i byen efter, at hun var endt i et stofmisbrug.

Jessie Foster is one of five women in the Las Vegas area who detectives have long suspected could have been killed by the same person.



The question now: Could that person be Rex Heuermann? @dspinv13 reports: https://t.co/MjrcJB1t4m — KTNV 13 Las Vegas (@KTNV) August 15, 2023

Tv-stationen News 12 har foretaget research, der viser, at seks andre prostituerede døde under lignende omstændigheder mellem 2003 og 2006.

Jodi er nemlig bare én af de fem andre døde escortpiger i Las Vegas, som alle led den samme skæbne i perioden fra 2003 til 2006:

De blev fundet enten døde eller forsvandt sporløst under mystiske omstændigheder.

Fire af dem blev smidt på øde landeveje. Flere af dem var vinklet ind i stof eller plastic, hvilket har givet politiet den tese, at der er tale om den samme gerningsmand.

Nu rejser spørgsmålet sig så, hvorvidt det er Heuermann.

Ifølge News 12 holder politiet indtil videre kortene tæt ind til kroppen.

Både Jodis mor og hendes søster, Jacqueline Brewer, håber dog, at der med gennembruddet i den såkaldte Gilgo Beach Killer-sag, endelig kommer en afslutning på sagen.