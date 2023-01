Lyt til artiklen

Tidligere på dagen kom nyheden om, at to teenagepiger var fundet døde i Norge efter en mulig overdosis, og at en mand i 20erne var blevet anholdt og sigtet for at have efterladt en person i en hjælpeløs tilstand.

Nu er der en ny og tragisk udvikling i sagen, skriver VG.

De to teenagepiger er nemlig tvillingesøstrene Mina Alexandra Hjalmarsen og Mille Andrea Hjalmarsen på 16 år.

En tredje teenagepige er lige nu på hospitalet. Hun har afgivet forklaring, og det er blandt andet på baggrund af denne samt tekniske beviser, at den unge mands sigtelse har ændret sig, så han nu er sigtet for uagtsomt manddrab.

»Han nægter sig skyldig og er meget bedrøvet,« har hans forsvarer, Knut Ditlev-Simonsen, fortalt i en sms til mediet.

Derudover er nok en mand blevet anholdt og sigtet for at have solgt det stof til teenagepigerne, som skulle have ført til en overdosis.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østby fortæller samtidig, at manden endnu ikke er afhørt.

De to piger blev fundet døde på den sigtede mands adresse, men politiet mener ikke, at der har været en relation mellem pigerne og manden før den skæbnesvangre nat.

En del af politiets efterforskning er nu at finde ud af, hvorfor de to parter var sammen.

»Det, og hvor længe de var der, er noget, vi arbejder med at få afklaret,« siger politiinspektøren.

Politiet ønsker endnu ikke at gå i detaljer om, hvilket narkotika teenagepigerne har indtaget.

Samtidig understreges det, at sigtelserne er foreløbige, da efterforskningen fortsat er i en tidlig fase.