En tredje mand sættes nu i forbindelse med forgiftningen og drabet på 73-årige May Irene Eliassen fra Norge.

Det skriver Dagbladet.

I forvejen sidder to personer anholdt i sagen, og onsdag blev en mand i 40erne også pågrebet af politiet.

»Årsagen til anholdelsen er, at vi har set en sammenhæng mellem manden og den anholdte', udtaler anklager Anette Strøm Røsholt om anholdelsen.

Han er sigtet for salg eller medvirken til salg af de stoffer, der i juni slog May Irene Eliassen ihjel.

Kvindens ægtefælle, en 68-mand, er sigtet for drab og drabsforsøg, mens en tredje mand i 30erne er sigtet for at have solgt manden stofferne.

Begge nægter sig skyldige.

Det samme gør den 40-årige mand, der blev anholdt onsdag.

May Irene Eliassen blev i februar indlagt på et hospital med forgiftning.

I samme ombæring gjorde hun det klart, at nogen havde forsøgt at slå hende ihjel.

I juni blev hun fundet død i sit hjem i Trøndelag – og i hendes krop blev det samme stof, som i februar, sporet i hendes krop.

En måned senere blev hendes mand anholdt og sigtet for drabet ved at have forgiftet sin kone.

Norsk politi oplyste til VG, at man også havde udvidet sigtelsen til at omfatte forsøg på drab ved forgiftning i forbindelse med May Irene Elisassens indlæggelse i februar.

Fredag blev varetægtsfængslingen af ægtefællen forlænget med fire uger.

Politiet valgte ikke at igangsætte en undersøgelse efter den første forgiftning af kvinden i februar.

Ifølge den norske anklagemyndighed skyldes det, at man på det tidspunkt ikke mente, der lå en kriminel handling bag forgiftningen.