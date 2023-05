Madeleine McCanns forsvinden under en ferie i Portugal har nu været et mysterium i 16 år.

Nu er der nyt i sagen.

Tirsdag har politiet indledt en ny eftersøgning efter Madelaine McCanns mulige lig, skriver flere medier. Herunder Sky News.

Denne gang ved en sø, som ligger omkring 40 kilometer nordøst for den ferielejlighed i Praia da Luz, hvor den dengang knap fire år gamle Madeleine McCann forsvandt.

Adskillige politibiler ses tirsdag ved et vandreservoir nær den portugisiske by Silves, hvor der ledes efter Madeleine McCann. Foto: Luis Ferreira/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Adskillige politibiler ses tirsdag ved et vandreservoir nær den portugisiske by Silves, hvor der ledes efter Madeleine McCann. Foto: Luis Ferreira/Reuters/Ritzau Scanpix

Nærmere bestemt et vandreservoir nær byen Silves.

Flere politibiler og politibetjente er tirsdag blevet observeret i området nær vandreservoiret Barragem do Arade i Silves.

Mandag gik portugisisk politi i gang med at afspærre vejene til vandreservoiret, og tirsdag og onsdag vil tysk politi undersøge området.

Også detektiver fra Scotland Yard vil befinde sig i området, men kun som observatører, skriver Daily Mail.

Her ses vandreservoiret Barragem do Arade. Foto: Luis Ferreira/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses vandreservoiret Barragem do Arade. Foto: Luis Ferreira/Reuters/Ritzau Scanpix

Det vides ikke, om den nye operation skyldes, at tysk politi har modtaget nye tip i sagen, eller om det skyldes efterforskningen, hvor anklagerne fortsætter med at forsøge at få overblik over den hovedmistænkte Christian Brückners færden på Algarve.

Den tyske statsborger Christian Brückner har længe været mistænkt i sagen. Han afsoner allerede en dom for at have voldtaget en kvinde i 2005 i samme område i Portugal, hvor Madeleine McCann forsvandt i 2007.

Christian Brückner nægter selv at have noget med Madeleine McCann-sagen at gøre.

Ifølge politiet færdedes Christian Brückner ofte i området omkring reservoiret, som da også blev undersøgt af dykkere helt tilbage i 2008 – uden resultat.

Denne gang skulle det ikke være i selve vandreservoiret, men området i nærheden af det, politiet leder efter Madeleine McCann.