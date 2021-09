Det kunne have været begyndelse på en smuk kærlighedshistorie. I stedet blev det en tragisk fortælling om et fuldstændig meningsløst drab på en ung, smuk kvinde på vej ud i livet.

Den 28-årige britiske kvinde Sabina Nessa havde netop forladt sig hjem i det sydøstlige London for at gå på date med en måske kommende kæreste, da hun brutalt blev myrdet.

Videoovervågning fra området omkring Cator Park i bydelen Kidbrooke, hvor hun gik, viser, hvordan hun blev overfaldet af en endnu ukendt gerningsmand få øjeblikke efter at have forladt sit hjem.

Billederne viser, hvordan han slog hende i hovedet med et våben og kort efter dumpede hende i parken. Det var fredag aften i sidste uge.

Sabina Nessa Murder: Can you help identify this man?



Image shows a man walking in Pegler Square, Kidbrooke on the evening Sabina was attacked - Friday 17 September.



Any information could be vital - please share this post.



0208 721 4266



https://t.co/vAehNxCTll pic.twitter.com/u1MuCDcLM4 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 23, 2021

Få timer senere blev hendes lig fundet af en hundelufter. Gemt under en bunke blade.

Politiet i London har anholdt en 38-årig mand i sagen, og samtidig efterlyser de den ukendte mand, som er blevet fanget af overvågningskameraerne.

Det skriver flere britiske medier. Blandt dem The Telegraph og Daily Mail.

Vigil to be held a week after teacher Sabina Nessa was killed https://t.co/L2s1ZdrdcI — BBC News (UK) (@BBCNews) September 24, 2021

Politiet efterlyser også en sølvfarvet bil, som er blevet opfanget på et videokameraet tæt på gerningsstedet.

»Vores team har arbejdet utrætteligt for at finde den person, der er ansvarlig for mordet på Sabina, og det indebærer en omfattende gennemtrevling af overvågningsmateriale, og det arbejde er fortsat i gang,« siger chefen for efterforskningen i Metropolitan Police, Neil John ifølge Sky News.

»Vi beder alle – især dem i Kidbrooke og det større område i Lewisham og Greenwich – om at se nøje på disse billeder for at kontrollere, om de ved, hvem denne mand er eller måske har set ham i de seneste dage.«

Den 38-årige, der er anholdt i sagen, bliver i øjeblikket tilbageholdt og afhørt af politiet.

'Silence normalises violence against women. Until the day comes where women are finally safe, we need to respond to every woman killed as a national outrage. Say their names. Say her name: Sabina Nessa.'



Our @msmarymorgan & @LudoOrlando for @ipaperviews https://t.co/rNQg73FBKA — Reclaim These Streets (@ReclaimTS) September 24, 2021

Umiddelbart efter fundet af Sabina Nessas lig blev en af hendes mandlige bekendte i 40erne anholdt. Han blev dog hurtigt løsladt igen og har ifølge politiet intet med sagen at gøre.

Fredag aften har gruppen Reclaim the Streets arrangeret en mindehøjtidelighed for den unge kvinde tæt på det sted, hvor hun blev fundet.