I videoen foroven kan du se billeder fra landsbyen Salisbury, hvor den russiske eksspion og hans datter blev fundet bevidstløse på en bænk.

Julia Skripal, der blev offer for et nervegiftangreb sammen med sin far i Salisbury i England, er udskrevet fra hospitalet, oplyser tv-stationen Sky.

Opdateres...

