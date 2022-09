Lyt til artiklen

Under mystiske omstændigheder styrtede et privatfly søndag aften ned i Østersøen.

Nu er der trist nyt i sagen.

Alle de fire ombord forventes omkommet, skriver Dagbladet, som citerer den spanske avis El País.

Det sker blandt andet efter, at der tidlig mandag morgen er fundet nye vragdele i vandet, som formodes at stamme fra det forulykkede fly.

Den svenske kystvagt har meddelt, at man har fundet oliepletter og vragdele i vandet, men ingen spor af passagererne.

Ombord på flyet var en tysk familie på tre – en 72-årig mand, der ejer flyet, hans 68-årige kone og deres 26-årige datter – og en 27-årig mandlig pilot.

Det østrigsk ejede privatfly af typen Cessna lettede fra den sydspanske by Jerez de la Frontera og skulle være landet i Köln, men fløj videre og endte med at styrte ned i Østersøen lidt uden for Letlands kyst søndag ved 20-tiden.

Det er endnu uvist, hvorfor privatflyet styrtede ned i Østersøen, men det fløj flere tusind kilometer uden at være kontaktbart.

Tilsyneladende har det fløjet af sig selv, som et 'spøgelsesfly', der til sidst endte med at styrte ned i en spiral.

Dette var flyets rute. Foto: Flightradar24 Vis mere Dette var flyets rute. Foto: Flightradar24

Den tyske avis Bild citerer anonyme luftfartskilder for, at piloten på privatflyet meldte om trykproblemer i kabinen, efter at flyet var lettet. Kort efter blev forbindelsen afbrudt, og flyet blev til et spøgelsesfly, da det krydsede den tyske grænse.

»Chancen for at finde overlevende er minimal,« siger Lars Antonsson ved det svenske redningscenter til Aftonbladet.

Jagerfly fra Spanien, Frankrig, Tyskland og Danmark blev sendt op for at undersøge det, men ingen kunne få kontakt med nogen i cockpittet.