En russisk mand er på voldsom vis død, mens han var gæst på et egyptisk resort i Hurghada.

Her var han ude og bade i Det Røde Hav, da han blev angrebet af en tigerhaj.

B.T. har tidligere beskrevet den tragiske begivenhed her.

Den ulykkelig sag stoppede dog ikke her. I en video kan det nemlig ses, hvordan en tigerhaj efterfølgende bliver fanget og tæsket til døde af lokale. Angiveligt som hævn for russiske Vladimir Popovs død.

Det er dog noget usikkert, om hajen, som de lokale har dræbt, er hajen, som slog Vladimir Popov ihjel. De egyptiske myndigheder har nemlig meldt ud, at de, på forsvarlig vis, har indfanget hajen og givet den videre til et researchhold, som skal undersøge årsagen til, at hajen gik til angreb.

For øjnene af de chokerede strandgæster blev den kun 23-årige Vladimir Popov dræbt af hajen, som angiveligt skulle have 'leget' med liget i op til to timer. Det skriver New York Post.

Angrebet skete tæt på kysten og en stige, som badegæsterne brugte til at komme ned i vandet. Offerets far skulle have stået på stranden og set det forfærdelige angreb, mens han hørte sin søn råbe på hjælp.

Med i vandet var også Popovs kæreste, som dog blev reddet op af vandet. Det samme blev to andre kvinder.

Efter hajen var færdig med sit angreb, begyndte en længere eftersøgning af resterne af liget, som til sidst blev fundet af transporteret til lighuset.