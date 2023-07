Det var et noget usædvanligt og yderst makabert syn, der tirsdag mødte en kommunalansat på en strand syd for Barcelona.

Her blev dele af et barnelig nemlig pludselig fundet på stranden i Roda de Berá.

På det tidspunkt var det dog ikke muligt at komme oplysningerne nærmere omkring barnet.

Men flere spanske medier skriver nu, at de retsmedicinske undersøgelser er afsluttet. Det skriver El País og La Vanguardia.

Det fremgår, at der er tale om en baby på seks måneder.

De første meldinger lød på, at barnet var en dreng på to-tre år. Men nu er det fastlagt, at der er tale om en pige.

Ifølge El País arbejder politiet fortsat på at få identificeret pigen og efterforsker, om der kan ligge noget kriminelt bag.

Byens borgmester, Pere Virgili, forklarer til mediet, at en af ​​hypoteserne er, at babyen har været ombord på en migrantbåd. Han fortæller blandt andet, at babyen både var iført en slags træningsdragt og jakke – altså upassende tøj til en dag på stranden.

Få dage før fundet af barneliget, blev endnu et lig af en kvinde fundet på en anden strand i Tarragona. Ligesom babyen blev også kvindens lig fundet parteret.

Politiet undersøger nu årsagen til det dødsfald, og om der er mulighed for, at sagerne er relateret.