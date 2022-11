Lyt til artiklen

Tyrkiets indenrigsminister, Suleyman Soylu, beskyldte mandag kurdiske militante for eksplosionen, der søndag dræbte seks mennesker i Istanbuls største shoppinggade nær Taksim-pladsen. 81 blev såret.

Ifølge Reuters siger Soylu, at politiet har anholdt 22 mistænkte, inklusive den person, der angiveligt har plantet bomben. Det samme skriver The Guardian.

Natten til mandag meddelte han først, at den person, der efterlod bomben, er blevet anholdt.

Nogle timer efter er det tal altså blevet 22.

Den store eksplosion fandt sted klokken 16.20 lokal tid på hovedgaden i Istiklal i Istanbul, nær Taksim-pladsen. Mange mennesker bevægede sig i området, da hændelsen skete.

Indenrigsministeren beskylder dog ifølge nyhedsbureauet AFP det forbudte Kurdistans Arbejderparti (PKK) for at stå bag angrebet. PKK er terrorstemplet af USA, EU og Tyrkiet.

»Ifølge vores fund er det terrororganisationen PKK, der er ansvarlig,« sagde Soylu.

Desuden fortalte justitsminister Bekir Bozdağ sagde, at »en kvinde sad på en bænk der i 45 minutter«, og at eksplosionen skete øjeblikke efter, hun var gået. Man formoder, at hun står bag – muligvis i ledtog med kurdiske militante.