Længe har den eneste rigtige republikanske udfordrer til Joe Biden om præsidentposten i 2024 været Donald Trump.

Men nu har en ny præsidentkandidat meldt sig på banen. Og det er ikke en hvem som helst.

Ingen ringere end den tidligere guvernør i delstaten South Carolina og forhenværende FN-ambassadør Nikki Haley har meldt sig i kampen.

Det skriver det amerikanske medie Axios.

Haley vil officielt melde sit kandidatur onsdag, skriver mediet. Men allerede nu er de i besiddelse af den video, som Nikki Haley bruger til at offentliggøre, at hun vil udfordre Donald Trump i kampen om at blive det republikanske partis kandidat.

Der er fortsat længe til, at den næste amerikanske præsident skal vælges.

Det sker i november 2024.

Men allerede i begyndelsen af 2023 vil de første primærvalg finde sted i det republikanske parti.

Dermed sikrer Nikki Haley sig god tid til at føre valgkamp og positionere sig i forhold til Donald Trump.

Den tidligere præsident har allerede meldt ud, at han stiller op til præsidentvalget.

Og mange forventer, at han er det bedste bud på den person, som skal forsøge at vippe Joe Biden ud af Det Hvide Hus.

Men det bliver ikke uden kamp.

Mange forventer, at Floridas guvernør, Ron DeSantis, vil stille op mod Trump i kampen om at blive Republikanernes præsidentkandidat.

Men flere andre forventes også at melde sig. Og nu er Nikki Haley altså den første.

Og hun er langtfra et ubeskrevet blad i amerikansk politik.

Hun er som nævnt tidligere guvernør i den vigtige delstat South Carolina.

Men endnu mere interessant, så er hun tidligere FN-ambassadør under sin kommende modstander Donald Trump.

Så det er med andre ord den tidligere Trump-ansatte, der nu vil forsøge at vinde over sin tidligere chef.