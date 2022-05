Verdens rigeste mand, Elon Musk lovede ytringsfrihed ved sit nylige køb af Twitter.

Og nu vil han ophæve et helt specifik forbud.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Helt bestemt vil Elon Musk ophæve det forbud, som Donald Trump har fået fra det sociale medie.

»Permanente forbud burde være ekstremt sjældne og virkelig forbeholdt konti, der er bots, eller fidus, spamkonti … Jeg tror, ​​det ikke var korrekt at forbyde Donald Trump,« sagde Musk på Finacial Times-konference.

»Jeg tror, ​​det var en fejl, fordi det fremmedgjorde en stor del af landet og i sidste ende ikke resulterede i, at Donald Trump ikke havde en stemme,« fortsætter han.

FILE PHOTO: Elon Musk looks at his mobile phone in Cape Canaveral, Florida, U.S. January 19, 2020. REUTERS/Joe Skipper/File Photo/File Photo Foto: Joe Skipper Vis mere FILE PHOTO: Elon Musk looks at his mobile phone in Cape Canaveral, Florida, U.S. January 19, 2020. REUTERS/Joe Skipper/File Photo/File Photo Foto: Joe Skipper

De nødvendige papirer er ikke i orden endnu, og Musk kan ikke helt kalde sig Twitter-ejer.

Twitter suspenderede Trump permanent fra platformen i januar 2021 efter hans støtters angreb på den amerikanske hovedstad.

Virksomheden sagde, at de tog beslutningen efter optøjer 6. januar 'på grund af risikoen for yderligere tilskyndelse til vold.'

Trump havde på det tidspunkt mere end 80 millioner følgere på platformen.