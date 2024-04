»Det er helt forkert, hvis du spørger mig.«

Det er sket før, at der er dukket mere eller mindre opsigtsvækkende trends frem på de sociale medier, og nu er det sket igen. Denne gang med gravide i centrum – og det har fået flere eksperter til at reagere.

Det skriver det norske medie TV 2.

Når man bliver gravid, er det helt normalt, at man tager på. Men på det seneste skal der være vokset et ny trend frem, som går under navnet:

»Belly only pregnancy.«

Det betyder helt basalt, at de personer, der følger den, forsøger kun at tage på omkring maven. Ikke andre steder.

Ideen ifølge trenden er, at de gravide skal forsøge at begrænse vægtstigningen ved at reducere deres kostindtag og træne hårdt, kunne det svenske medie Svenska Dagbladet tidligere skrive om 'belly only pregnancy'.

»På det seneste har jeg set mange mennesker tale om dette. For mig er det uforståeligt, hvordan man kun kan tage på omkring maven. Det betyder, at moren sulter sig selv,« lød det fra Eva Wiberg-Itzel, der er overlæge og professor i obstetrik og gynækologi ved Karolinska Institutet i Stockholm, til det svenske medie tilbage i marts.

Til norsk TV 2 uddyber hun sin bekymring:

»Det er helt forkert, hvis du spørger mig. Mit råd til de kvinder, jeg møder, er selvfølgelig at spise fornuftigt og dyrke motion, også under graviditeten, men bestemt ikke at tabe sig,« siger hun.

Heller ikke Hanne-Charlotte Schjelderup, der er jordemoder og leder af den norske jordemoderforening, er begejstret for trenden.

Til det norske medie forklarer hun, at det ikke er anbefalet, at man taber sig under sin graviditet, og at den form for trends, der har et overdrevent fokus på vægt, er uheldige:

»Vi jordemødre anbefaler, at gravide følger råd fra fagfolk og sundhedsmyndigheder. Jeg ville ignorere dette TikTok-råd og tage det med et gran salt,« siger Hanne-Charlotte Schjelderup til norsk TV 2.