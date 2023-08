»Vi kom ind og gik i gang med det med det samme.«

Sådan siger Megan, en kvinde i 20erne, om det, der ser ud til at være en ny – og hed – trend i San Francisco:

At have sex i selvkørende taxaer.

»Der er jo ingen, som kan fortælle dig, at du ikke må gøre det,« siger Meghans taxadate til The San Francisco Standard.

Han er i 30erne, og avisen kalder ham Alex, men det er ikke hans rigtige navn.

Den hede bagsædeaktivitet på San Franciscos gader rejser flere interessante spørgsmål.

For er det overhovedet tilladt at have sex i en selvkørende taxa? Og risikerer parret, at der bliver kigget med, mens akten er i gang?

De to taxaselskaber, som nu har selvkørende taxaer på gaden i den californiske millionby døgnet rundt, nævner begge i deres regler, at kunderne skal opføre sig 'respektfuldt' overfor andre personer både i og udenfor taxaen – og at kunderne skal efterlade taxaen i ren stand.

Kunderne må heller ikke være for højlydte under turen. Rygning og alkohol er også forbudt.

Men hverken Cruise eller Waymo, som de to taxaselskaber hedder, nævner specifikt noget om, hvorvidt sex i taxaerne er tilladt eller ej.

Til gengæld må par, der forlyster sig på en selvkørende taxas bagsæde nok forvente, at omverdenen kan følge med i, hvad der foregår.

Bilerne har ikke tonede ruder, men dug på ruderne som følge af, hvad der foregår inde i kabinen kan måske forhindre folk i andre biler eller på gade i at være med på en kigger lidt inde i 'akten'.

Alex hævder i hvert fald, at ruderne duggede til, da han og Megan – ifølge deres forklaringer til The Sanfrancisco Standard – dyrkede sex i en selvkørende taxa.

Men der er andre, som kan følge med i, hvad der foregår i de førerløse biler: taxaselskabernes medarbejdere.

For der er installeret robotkameraer i alle de selvkørende taxaer af sikkerhedsmæssige årsager og med henblik på vedligeholdelse.

Det skyldes, at der jo ikke må foregå ulovligheder i bilerne, og at taxaselskaberne kan sende regningen til rette vedkommende, hvis kunder begår hærværk mod bilen eller efterlader den i snavset tilstand.

I alt har The San Francisco Standard talt med fire personer, der hævder at have haft sex i selvkørende taxaer.